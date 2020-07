Moderator Jörg Thadeusz schreibt jeden Sonnabend in der Berliner Morgenpost

Momentan empfehlen die Richtigfühler Persönlichkeiten der Vergangenheit, was die damals hätten besser machen können.

In welcher Stadt war nochmal dieser Führerbunker? Fragte mich eine Journalistenkollegin auf dem Redaktionsflur eines bekannten Fernseh-Politmagazins. In ihrer Umgebung ist es kein Problem, wenn es jemand mit den historischen Details nicht so hat. Es reicht, Empörung fühlen zu können.