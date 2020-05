Auf ein Ingwerwasser mit dem Miesepeter der SPD

Berlin. Er braucht einen ganz großen Preis. Würde es einen Oscar geben, für die beste fremdsprachige Miesepeterei, dann bräuchten wir nicht einmal den Umschlag aufreißen: Der Sieger könnte nur Karl Lauterbach heißen. Er ist uns die Stiefmutter, die wir in Angela Merkel niemals hatten. Bis 2001 war er in der CDU und fand dann mit der SPD endlich eine Partei, die so schlecht drauf ist, wie er Deutschland gerne hätte.

Seine beiden Parteivorsitzenden, die den Eindruck machen, sie hätten sich bei einem Brennesseltee kennengelernt, melden sich immer dann, wenn sie anderen Menschen noch mehr Geld abnehmen wollen. Danach kommt Karl und verlangt den Rest. Vor allem unsere Lebensfreude. Er lebt schon lange ohne Salz, um bis ins hohe Alter talkshowfit zu bleiben. Unser Leben muss nicht ungewürzt sein, ist sein Angebot. Wir können schließlich mit ihm verbittern.

Jetzt herrscht Seuche. Für den Sankt Frustolaus von der SPD ist damit wochenlang Weihnachten. Nur ohne Kerzen und was Dickmachendes zu essen. Stattdessen näselt Karl Lauterbach die unfrohe Botschaft auf allen Kanälen. Kitas geschlossen halten, Schulen nicht öffnen, Bundesliga nicht wieder anpfeifen. Jetzt möchte er die Prostitution für immer verbieten. Den Berufsverband Sexuelle Dienstleistungen kann er sich wohl nur als Zuhältergemeinschaft vorstellen. Die Alten und Hässlichen, um die sich Prostituierte mitunter auch kümmern, die brauchen die Wollust nicht. Denen kann Lauterbach doch stattdessen ein depressives Märchen vorlesen.

Wäre er präsent genug gewesen, müssten wir die Pandemie womöglich gar nicht ertragen. Hätten die Après-Ski-Stimmungskanonen in Infektions-Ischgl nur einmal an Karl gedacht, ihnen wäre der Spaß augenblicklich vergangen. Die beste Party nach Doktor Lauterbach? Ein Ingwerwasser im abgedunkelten Raum. Kein Vergnügen, aber endlich vor dem Leben in Sicherheit.

