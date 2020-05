Der „Corona-Kitsch“ und das süße Leiden am Leiden

Kürzlich geriet eine Kollegin in eine sehr kultivierte Rage. Ihr Gesicht färbte sich kaum rötlich ein, die Stimme wurde nicht zu laut, und sie steigerte sich auch nicht in eine Schimpfkaskade hinein. Kurz gesagt: Ich musste in der Kollegin nicht mein eigenes Spiegelbild erkennen. „Ich habe die Nase voll von diesem ganzen Corona-Kitsch“, stach sie wie einen Florettstoß in die Runde.

Wir Umsitzenden wussten sofort, was gemeint war. Das süße Leiden am Leiden. Diese Werbespots von Supermarktketten. Wo „unser Zusammenhalten“ so drollig gepriesen wird, wie es sonst nur in einer Katzenfutterwerbung niedlich ist. Mit dem einzigen Unterschied, dass die endlich besuchten Senioren, die unterstützten Mütter und die letztlich doch klarkommenden Kinder jetzt die Katzen sein müssen.

Mancher Politiker kann der Versuchung nicht widerstehen und beschwört unser „Zusammenstehen“ in schwerer Zeit. Als würden wir nach einem Erdbeben unter Plastikplanen des UNHCR leben müssen. Wer uns weiter so laut zu Opfern quatscht, macht womöglich noch Bono auf uns aufmerksam. Der dann internationale Stars zusammentrommelt und sie für uns ein wieder mal gar nicht so schönes Bono-Hilfslied singen lässt.

Gibt es einen öffentlich sprechenden Menschen, der noch nicht beschworen hat, wie sehr sich unser Leben durch diesen nichtsnutzigen Erreger verändern wird? Mehr Geld in Restaurants und Kneipen ausgeben. Die Krankenpfleger nach dem Applaus nicht wieder vergessen. Nachdenken, ob es in einem Altenheim wirklich nur dann schrecklich ist, wenn eine Pandemie die Türen schließt. Muss sein, soll unbedingt sein, aber ist dann damit wirklich schon alles anders? Doch, es gibt schöne neue Sätze. Ein Bekannter kam bei unserem Telefonat in Zeitnot und entschuldigte sich mit einer sehr krisengerechten Erklärung: „Ich komme sonst zu spät zu meiner Online-Weinprobe.“