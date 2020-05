Vielleicht ist es nicht richtig, aber es ist vor allem super, wenn endlich wieder Fußball gespielt wird.

Natürlich gibt es Leute, die so leidenschaftlich gern schlecht drauf sind, dass sie selbst den Frühling nur als Allergiker-Hölle wahrnehmen. Diese Naturen steigen nach Einbruch der Dunkelheit aus ihrer Kiste und knabbern an der scheintoten SPD. Deren Fraktionsvorsitzender im Bundestag deutsche Außenpolitik vor allem als ewigen Zivildienst missversteht und deswegen jeden rauskantet, der es mit den Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr zu gut meint.

Die Welt wird nicht bunter, wenn der Salzverzichter Karl Lauterbach bei einem weiteren Fernsehauftritt Heulen und Zähneknirschen vorhersagen darf. Keine einzige Lockerungsdiskussion möchte ich mehr bezeugen. Nicht mehr Markus Söder beim angeblich selbstlosen Staatstragen zugucken. Oder mich mit Manuela Schwesig zwangsverheiratet fühlen. Denn nur im Ehestand dürfte sie in diesem autoritären Ton über meine Freiheit mitsprechen.

Ich möchte sie alle für eine kleine Weile nicht mehr hören. Mindestens 90 Minuten lang, plus Nachspielzeit. Was denn der Hummels da macht, am eigenen Sechzehner. Darum soll es bitte-bitte endlich wieder gehen. Den Atemstau hinter meiner Maske mit dem Hochleistungsschnaufen meiner verehrten und gehassten Lieblinge kontern.

Manuel Neuer soll mit den Gedanken bei seiner neuen 19-jährigen Geliebten sein und einen Kullerball durchrutschen lassen. Der Hertha-Pfosten Salomon Kalou hat kein Video gedreht, das bei der nächsten Berlinale als bedrückendes Doku-Experiment preisverdächtig wird. Wenig überraschend. Hätte diese Technik einem Fußballer einfallen müssen, müssten wir auf das Feuermachen wahrscheinlich noch ein Weilchen warten. Aber die Einladung zur Selbstvergessenheit, die 22 nicht sprechende Fußballer gemeinsam ausdrücken, die möchte ich ganz schnell wieder annehmen.