Das Coronavirus hält uns am Boden, doch der Himmel bleibt das Ziel

Der Traum ist nicht ausgeträumt. Auf die Startbahn in Tegel einbiegen, kurz stoppen. Tief durchatmen. Bis der Pilot die Schubhebel nach vorne schiebt und eine Kraft entfaltet, die zwar kein Mensch allein aufbringen kann. Die sich aber dank menschlicher Idee in einer Turbine konzentrieren lässt.

Ich weiß nicht, wie man einen Linienjet bedient. Könnte einem Kind nur umrisshaft erklären, wie ein solches Triebwerk funktioniert. Wenn ein A320 neo durch die Wolken stößt und dabei in der Kabine weniger Geräusche macht als ein ICE bei der Einfahrt in den Bahnhof, dann kann ich aber sehr gut verstehen, warum Menschen vom hoch hinaus so lange geträumt haben. Sie haben sich in waghalsigen Konstruktionen von Hügeln gestürzt und dabei – wie Otto Lilienthal in Steglitz – ihr Leben für den Traum hergegeben.

Die Aktivisten und Öko-Journalistinnen, die feiern, dass momentan fast nichts fliegt, sind Stopper des menschlichen Fortschritts. Sie erfinden nichts, sie lassen keinen Traum wahr werden, sondern begeistern sich am Nüschtnicht. Es ist Corona-Trend, den Angehörigen einzelner Berufsgruppen Heiligenscheine anzukleben. Ja, was wären wir ohne Altenpfleger.

Mich beeindruckt aber auch eine 24-Jährige, die einen hohen Kredit aufnehmen und schwere Prüfungen bestehen muss, um als Pilotin in ihrem Berufsalltag für die Sicherheit von 150 und mehr Passagieren zu bürgen. In jeder Lage, die sich ihr stellen kann. Flugzeugingenieure waren selbst mit dem Guten nicht zufrieden, deswegen fliegen wir heute in bestmöglichen Maschinen. Wenn mich die Lufthansa immer wieder in Washington DC abgesetzt hat, hatten viele Kranich-Profis vorher richtig gute Arbeit gemacht.

Ist mir nach Patriotismus zumute, denke ich nicht an die Bayern-Profis im DFB-Trikot. Sondern an eine der besten Fluggesellschaften der Welt. Dieses Virus hält uns am Boden. Vorübergehend. Denn der Himmel bleibt das Ziel.