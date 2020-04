Schweden gegen Spanien – von der Hoffnung auf Sommerurlaub

Wäre ich wieder jung, hätte ich diese Globaleuphorie noch. Würde mir die ganze Welt als unbedingt bereisenswert vorstellen. Nun habe ich mir aber in Dänemark schon eine derartige Langeweile zugezogen, dass ich keine weiteren Skandinavien-Urlaube unternehmen wollte. Da gab es mal ein weltklassiges Krabbenbrötchen in Stockholm. Über den Rest Schwedens bin ich aber durch Weiß-man-doch-Gewissheiten weiterhin im Bilde.

Der Schwede ist nett. Die kindgroßen Insekten im schwedischen Sommer sind es nicht. Wer Fisch zuerst vergräbt, um ihn viel später auszubuddeln und als Delikatesse zu reichen, kann sich eigentlich nur auf seine Vorfahren rausreden. Die in siebenmonatiger Dunkelheit eben essen mussten, was an Aas noch eingefroren war. Abba hat auch nichts besser gemacht.

Die attraktiven Länder bleiben wohl im Sommer geschlossen

Ginge es nach der Bundeskanzlerin, würde ich maskiert auf der Sonnenliege im Garten still sein und über Auslandsreisen gar nicht erst in Diskussionen ausschweifen. Da die richtig attraktiven Länder im Sommer wohl geschlossen bleiben, bin ich nicht der einzige Tourist, der sich in Elchlaune hineinzusteigern versucht.

In einem Artikel pries ein Selbstversucher, wie sich zu Hause die Möbelhaus-Buletten mit dem schlimmen Namen zubereiten lassen. Um den Gaumen skandinavisch abzuhärten. Nach mehreren Folgen „The vikings“ scheint selbst eine nur dreiwöchige Ferien-Integration in die lokalen norwegischen Bräuche unwegsam. Der ganze Sex von Ungewaschenen zwischen Tierfellen, ohne das Ehegelübde zu eng zu sehen – das könnte noch einen Mallorca-Aufenthalt umschreiben.

Spätestens bei den Menschenopfern, um die Götter gnädig zu stimmen, kommt die Frage auf, welche Reiseversicherung solche Risiken abdeckt. Außerdem tragen die Wikinger Zöpfe, ich müsste also mit Haarteil reisen. Da streife ich lieber ein Pro-Coronabonds-T-Shirt über. Finde ich nicht unbedingt richtig. Aber ich will nach Spanien dürfen.