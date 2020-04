Berlin. Ob ich die Parfums wegschmeiße? Eigentlich passe ich wunderbar in die Obstabteilung meines Supermarkts. Denn der Franzose, der dieses Tonikum in ein grünes Fläschchen gefüllt hat, nennt es Pampelmusenwasser. Klingt auf Französisch natürlich viel weniger nach einer Stoffwechselstörung.

Sollte im Moment allerdings jemand wahrnehmen, wie sehr ich Mister Grapefruit bin, ist schon jeder Corona-Codex dahin. Mitte der Woche warf sich eine etwa gleichaltrige Maskierte beinahe in das Kartoffelregal, so sehr fürchtete sie, wir könnten die Distanz zueinander verlieren. Nicht schön für das Selbstbild, wenn man dem Mitmenschen nur potenzieller Anstecker sein kann.

Dabei ist mir klar, wie wenig ich mich generell zum Augenstern der anderen eigne. Spätestens seit mich meine gute Mutter vor wenigen Wochen warnte, ich möge bei meinen Spaziergängen im Wald doch keine allzu dunklen Sachen tragen. Andere Spaziergänger könnten sonst fürchten, von mir überfallen zu werden.

Für uns hinterhältig wirkende Außenseiter ist es also beinahe entspannend, wenn nun alle amtlich gehalten sind, sich gegenseitig die Seuche zuzutrauen. Mittlerweile haben wir alle diese Wärmebilder gesehen, die zeigen, was jeder von uns noch ist. Außerhalb seiner körperlichen Kontur. Jede und jeder ist gewissermaßen ein Planet für sich, mit einem eigenen Klima um sich herum.

In den derzeitigen Schaubildern ist unsere ‚Aura‘ pestpassend in Drama-Farben schraffiert. Wer im Sommer in Berlin öffentlich fährt, kannte das. Der Eintritt in die Atmosphäre des Ungeduschten war schon immer spürbar.

So sehr die Seifenverweigerer und joggenden Sprühnebelschwitzer in die Distanz gehören, so gerne möchte ich es aber noch mit den Essenzen von blauer Narzisse und schwarzer Zitrone probieren. Um selbst unter Bedingungen permanenter Infektion den Mitmenschen als Gesandter des Frühlings erscheinen zu können.

