Hauptdarsteller im Musical „König der Systemrelevanz“

Ich ziehe bei den beiden ein. Sie wissen noch nichts davon. Stellen wir uns vor, irgendwo da draußen würde eine ganz merkwürdige Pandemie nerven. Eine, die man nicht sieht, nicht hört, nicht riecht. Außer, dass plötzlich brave Familienväter maskiert in ihren Autos sitzen, als würden sie gleich in einem Supermarkt Geiseln nehmen. Nicht nur in einer solchen Situation, auch in anderer Gemütsdüsternis, suche ich bei Frau Tietz und Frau Stolte die Sonne. Die beiden verkaufen gedrucktes Leben. In ihrer Buchhandlung am Mexikoplatz, die logischerweise auch genau so heißt. Bei diesen sehr klaren Persönlichkeiten wäre undenkbar, dass ihr Geschäft „Leseratte“, „Bücherwurm“ oder „Bücherella“ heißt.

Frau Tietz umflort ein dunkles Geheimnis, das mit Nachbarschaftshilfe und toten Küken zu tun hat. Der Rest der Geschichte ist ein Schocker, wie er nur in Prenzlauer Berg denkbar ist. Frau Stolte verreist sehr gern. Darf, wie wir alle, im Moment nicht los. Also Reisebuch aus dem Regal nehmen, den Weg zum Sessel im Laden aus eigener Kraft schaffen, aber dann Abflug. Wenn ich alle Kekse bei ihnen aufgegessen habe, ziehe ich als Corona-Nomade weiter. Nun nassauere ich bei Frau Greiner, die uns in der Nähe des U-Bahnhofs Krumme Lanke mit ihrem Buchladen „Südwestlicher Divan“ in Geborgenheit tunkt. Sobald wieder Bekannte aus anderen Teilen Deutschlands anreisen dürfen und dann über Berliner Unerzogenheit zu mosern beginnen: Bringen Sie sie zu Frau Greiner und erleben Sie Klasse, Ironie und erlesene Höflichkeit. Die Fachleute in der Buchhandlung Moritzplatz im Aufbau-Haus, die hinreißenden Damen und Herren aus der Autorenbuchhandlung in den S-Bahnbögen am Savignyplatz. Ich würde sie und ihre Kollegen am liebsten alle zu Hauptdarstellern in meinem Musical „König der Systemrelevanz“ machen. Ein sperriger Titel, aber mit Leidenschaft ins Rampenlicht gestellt.​