In Zeiten des Coronavirus macht sich Jörg Thadeusz Gedanken über die neue Sprache der Wissenschaftler.

Auf irgendeinem Weg werden manche meiner Bekannten superschlau. Wahrscheinlich lecken sie vor dem Schlafengehen am Stein der Weisen. Würde in unsere Zeit passen. Denn wir können zwar an den größten Wissensschatz heran, den die Menschheit jemals zusammengetragen hat.

Wir suchen aber lieber im Wendehammer des Aberglaubens nach Wellness. Arbeitskolleginnen lassen sich durch Einläufe und Klangschalen-Gedimmel Schlacken ausspülen, die sie zum Glück nicht im Körper tragen. Schlacke ist tödlich, und lebende Menschen sind dementsprechend immer frei von Schlacke. Der Hagelzucker, den Heilpraktiker als „Globuli“ unter die Menschen bringen, hat keine nachweisbare Wirkung. Immer ist trotzdem einer am Abendbrottisch sehr froh, „ohne Chemie“ durch eine Erkältung gekommen zu sein. Dabei ist selbst das Spiegelei, das sich auf geschmolzener Butter brät, ein chemischer Vorgang.

Die superschlauen Freunde bestreiten Studien, die sie nicht gelesen haben und die sie, als abgebrochene Politikwissenschaftler, schon gar nicht hätten selbst unternehmen können. Im Moment zweifeln sie an den Virologen. Kann ich mir alles nicht vorstellen, raunen sie und kommen sich dabei noch schlau vor.

Wenn diese Pandemie etwas Gutes haben sollte, dann das: Wir erleben die Grazie des menschlichen Geistes. Vielfach ausgezeichnete Wissenschaftler übersetzen für uns ihre Ergebnisse ins Allgemeinverständliche. Nicht, damit wir auf dieser Grundlage mit der ganzen Kraft der hohlen Hand etwas anderes herbeiglauben können, sondern damit wir uns an eine Aufforderung halten, die wir intellektuell bewältigen können: zu Hause bleiben.

Wenn diese Nerverei vorbei ist, eilen wir dann wieder auf Mittelaltermärkte und fantasieren über diese romantische Zeit, in der der Haarschneider die schmerzenden Zähne ohne Narkose ausgerissen hat.

Mit ein bisschen Klangschale war das bestimmt gar nicht so schlimm