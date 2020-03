Wenn es so aufregend sein soll wie beim Fußball, dann sollten wir uns mit Transparenten vor dem Barberini-Museum in Potsdam versammeln. Was wir vorzeigen? Überlebensgroße Konterfeis von Hasso Plattner. Mit einem Fadenkreuz auf seinem Gesicht. Womöglich noch die ein oder andere Schmähung unter der Gürtellinie. Hauptsache Hass.

Hasso Plattner hat sich natürlich überhaupt nichts vorzuwerfen. Ganz im Gegenteil. Er hat das wunderschöne Museum in Potsdam gebaut und bezahlt. Jetzt hat er drei prächtige Gemälde von Claude Monet ersteigert und ausgehängt. Zum Entzücken der Besucher, die jetzt abgleichen können, ob nicht manche Landschaft an der Havel mindestens so verträumt ist wie die, die Monet an der Seine sah und malte. Hasso Plattner ist sehr, sehr reich. Aber nicht, weil ihn sein Vater in seiner Jugend vor den Geldspeicher führte und sagte: Hasso, das wird alles einmal dir gehören. Als er 28 Jahre alt war, beschloss Plattner, sich selbstständig zu machen. Gemeinsam mit vier Ingenieurskollegen. Alle Experten für etwas, das die allermeisten Menschen damals, 1972, für was zum Kneten gehalten haben: Software. Einer von Plattners Kollegen war Dietmar Hopp, den sogenannte Fußballfans seit Jahren in die Hölle wünschen. Warum, das bleibt unklar. Wahrscheinlich einfach nur Lynch-Bock. Unter einem ähnlichen Leck leidet auch die Linken-Politikerin, die in Kassel über eine Erschießung von Superreichen faselte. Es zeigt aber, wie wichtig Ungleichheit ist. Wir sind nicht alle genauso blöd wie die drohenden Fußballfans und die Hinrichtungs-Linke. Vor dem Barberini warten stattdessen viele Menschen, die Monet sehen wollen. Ich werde mich einreihen. Habe dann Zeit nachzudenken, warum ich eigentlich weder mit 28, 38 oder 48 ein Softwareunternehmen gegründet habe. Leider wird mir dabei auch einfallen, warum dafür nur mein eigenes Gesicht ins Fadenkreuz gehört.