Auf dem Dorf hätten doch alle längst gewusst, dass es bei Sabine und ihm wieder gekracht hat. Was ist genau passiert? Sie sind eigentlich beide keine Karnevalisten, dann aber am vergangenen Sonnabend doch losgezogen.

Sie hat sehr lange mit diesem Dünnen im Robin-Hood-Kostüm geschäkert. Da dachte er sich: Gut, dann gehe ich eben mit Schneewittchen mit. Das hatte ein bisschen viel Weißwein, konnte deswegen vom Vornamen „Yvonne“ nur noch „Vonn“ sagen. Nun war er aber auch nicht mehr nüchtern.

Sabine hat nur noch auf die Tür gezeigt

Als er am nächsten Nachmittag nach Hause kam, hat Sabine gar nicht mehr viel gesagt. Nur noch auf die Tür gezeigt. Dabei weiß er gar nicht mehr so genau, was mit „Vonn“ da ganz genau passiert ist. Oder war es doch was ganz anderes? Ist er Hypochonder und spricht so viel über dieses Virus aus China, dass sie es nicht mehr aushalten konnte und ganz dringend eine Auszeit brauchte? Sind sie vielleicht vor vier Jahren schon mit einer ganz schweren Hypothek in die Beziehung gestartet? Er Bayern, sie Hertha.

Wenn er besonders schadenfroh ist

Wie er in den vergangenen Tagen ständig so schadenfroh „Kennen wir alles, von dem lieben Klinsi“ gefeixt hat, da hat sie irgendwann nur noch eine SMS geschrieben. Aus dem Haus ihrer Mutter in Spandau, wo sie jetzt übergangsweise wieder wohnt. Oder sie hat sich bei der Wahl zwischen ihm und ihrem Kater Alfons etwas vorschnell für das Tier entschieden. Er wollte sagen: Meine Liebe ist stärker als meine Katzenhaarallergie. Hat er ihr zu Weihnachten eine Brustvergrößerung geschenkt und es reichte auf der Strecke dann leider nur für eine Seite? Sollte sie auf dem Weg zur Arbeit sehen, wie sehr es ihm letztlich nur um ihr Inneres geht?

„Sabine, ich liebe Dich, Dein Dicker“, stand auf dem Schild an der Havelchaussee. Berlin, du rund um die Uhr liebende Metropole, sowas gibt es nur bei dir: Überall eine liebenswürdige Sabine und ein heißblütiger Dicker.