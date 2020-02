Ein Loblied auf die Berliner Feuerwehr

Feuerwehrleute in Berlin helfen in schwierigsten Situationen. Nicht immer wird es ihnen gedankt. Jörg Thadeusz singt ihnen ein Loblied.

Berlin. Was rummst denn da, in der S-Bahn? Fällt völlig aus dem Rahmen, dieses Geräusch. Es ist aber kein nerviger Schaden an unserem S-Bahn-Zug. Sondern der Kopf eines Mannes, der auf dem Fußboden des Waggons aufschlug. Deswegen ist da auch Blut. Die Umsitzenden sind Großstädter auf dem Feierabendweg. Na toll, jetzt auch noch ein Notfall. Ich würde auch am liebsten nichts machen. Geht aber nicht. Denn nach drei Jahren Arbeit in einem Rettungswagen stecken mich solche Situationen augenblicklich wieder in die alarmrote Einsatzjacke.