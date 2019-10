Kolumne Thadeuzs: Verschwörungstheorien an der Bäckerei-Theke

Jörg Thadeusz schreibt über seine Beobachtungen an der Bäckerei-Theke.

Thadeusz Verschwörungstheorien an der Bäckerei-Theke

„Hat der Erdogan Dich wieder rausgelassen?“ Der Mann, der sich an der Bäckereitheke des Berliner Supermarkts einen Kaffee bestellt, ist ein Spaßvogel. Er stellt seine Tasse auf einen Bistrotisch und setzt sich bequem hin. Freut sich auf das Schwätzchen mit der Verkäuferin. Sie hat einen Teint, wie ihn nur Menschen bekommen, die richtig gut bräunen. Alt genug, um schon einmal Silberhochzeit gefeiert zu haben. So attraktiv, dass 25 Jahre an ihrer Seite wie im Traum vergehen.