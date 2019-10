Militärgruß türkischer Fußballer: Sie wissen nicht, was Erdogan anrichtet

Berlin. „Ich lasse mir nicht von einem Spieler, der Butter mit drei ‚T‘ schreibt, den Fußball erklären.“ Wieder mal ein Satz wie eine Schweißnaht. Die Hitze kam aus dem Inneren des Mannes, aus Eduard Geyer. Fußballtrainerlegende, führte Energie Cottbus in die erste Liga. Kürzlich 75 geworden. Der heute zugibt, dass seine Kernigkeit mitunter nur vorgetäuscht war. Aber wirksam.

Ob diese Fußballspieler, die für den türkischen Überfall auf Nordsyrien salutierten, wissen, wie man Butter schreibt? Selbst wenn die Erdogan-Groupies in kurzen Hosen das Wort richtig hinkriegen – sie überblicken sicher nicht, was ihr Staatspräsident anrichtet. Nachdem er den Kern der türkischen Demokratie ausgelöffelt hat, lässt er jetzt Kurden töten. Beleidigt Politiker aus Ländern, mit denen er verbündet ist.

Ich komme mir bei meiner Forderung so alt vor, wie mein Großonkel Schorsch, als der im Restaurant ein mitgebrachtes Butterbrot aus der Folie wickelte. Aber ich spüre diese rückwärtsgewandte Sehnsucht nach dem ganz alten, weißen Demokraten. Es braucht mehr Ede Geyers auf weltpolitischer Bühne. Immer für die Demokratie. Aber mit internationaler Härte verteidigt. Leute, die so gucken, dass man meint, sie könnten mit der Kraft ihres bösen Blickes Bahnschienen biegen. Die so drohen, dass Typen wie Erdogan schön schlecht träumen. Machos alter Schule müssten her.

Margret Thatcher und die „Ich-glaub‘-es-hackt“-Linie

Wie Margaret Thatcher. Der wollte die argentinische Militärjunta 1982 die Falkland-Inseln wegnehmen. In der Rückschau keine gute Idee. Denn die britische Premierministerin verfolgte eine „Ich-glaub‘-es-hackt“-Linie und schickte eine Streitmacht los. Die Felsen im Südatlantik blieben britisch, und die Militärregierung in Buenos Aires war im Jahr nach dem Falkland-Krieg erledigt. Wo würde wohl bei Donald Trump die Handtasche einschlagen, wenn der nicht einsehen wollte, dass vier ‚T‘ in Butter zwei zuviel sind?