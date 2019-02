Eine Welt ohne Smoothie und gewiss auch ohne Tofu

Wenn ich wählen dürfte, dann hätte ich mir eine andere industrielle Revolution als Zeitzeuge ausgesucht. Wie gerne wäre ich 1785 am König-Friedrich-Schacht im sachsen-anhaltinischen Hettstedt vorbeigeritten. Um mir dort die erste Dampfmaschine auf deutschem Boden anzusehen. „Oha“, hätte meine Frau gesagt, „diese Maschine wird die ganze Welt verändern“.

„Quatsch“, hätte ich geunkt, „inwiefern denn?“ Denn Hunger überzieht mich mit schlechter Laune, das wäre auch im 18. Jahrhundert nicht anders gewesen. Und wo hätten wir denn damals schon groß hinreiten sollen, außer zum Gasthaus? Um dort etwas zu uns nehmen, was überhaupt kein Smoothie und auch gewiss ohne Tofu gewesen wäre.

Besser war: Die damalige industrielle Revolution machte für sich ihr Ding. Wir müssen heute die digitale Dampfmaschine immer am Mann tragen. Warum gucke ich selbst an einem Donnerstagabend um 22.47 Uhr ständig auf mein Telefon? Ich weiß doch, dass das leise Bimm nur von der Nachricht meines Gartencenters kam. „Postwurfsendung“ hieß das in analogen Zeiten.

Richtete sich auf Papier an alle, die damals schon gefährdet waren den richtigen Moment zum Mulchen zu verpassen. Natürlich könnte der Ton auch vom Eintreffen eines Videos ausgelöst sein. Geschickt von meiner Schwiegermutter, die mich damit über eine präzise gefilmte Marienerscheinung in einem bosnischen Dorf informieren möchte.

Die Journalistin Johanna Romberg stand an einem Bahnsteig. „Hört Ihr das auch?“, wollte sie den etwa 20 Mitwartenden zurufen. Denn sie hörte den seltenen Gesang einer Nachtigall aus dem Unterholz. Selbstverständlich rief sie gar nichts. Dazu waren alle anderen viel zu sehr mit ihren Telefonen beschäftigt. Aber sie beschloss ein Buch zu schreiben. „Federnlesen. Vom Glück Vögel zu beobachten“. Ich war schon mit dem Fernglas im Wald. Ohne Dampfmaschine. Hin und wieder hing eine bocklose Blaumeise irgendwo im Baum. Und zwitscherte hämisch einen Klingelton.

Mehr Kolumnen von Jörg Thadeusz lesen Sie hier.