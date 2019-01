Aus der Ferne sieht man vieles klarer

Ihr müsstet alle längst tot sein, möchte ich den Bewohnern Bangkoks zurufen. Überall Autos und Mopeds. Weit und breit keine Umwelthilfe, die für das ganz und gar Richtige klagt. Aus Sicht eines Urlaubers aus der Richtigrepu­blik Deutschland ist die Neun-Millionen-Stadt Bangkok nur von Holzwegen durchzogen. Alles falsch. Kriegen nichts Wichtiges mit von der Welt. Auf keiner der riesigen Nachrichten-Videowände war ein Bild des Grünen-Vorsitzenden Robert Habeck zu sehen. Kein Wort über den Twitter-Ausstieg und seine sonstige Plapper-Askese.

Diese thailändischen Hauptstädter sind zu sehr auf das Simple fokussiert. Am Rande eines öffentlichen Parks mitten in der Stadt gibt es eine funkelnd saubere öffentliche Toilette. Thai-Touristen in Berlin müssen entsetzt sein. Von Bedürfniscontainern, wie denen am Schlachtensee. Wo sofort die Pest ausbrechen wird, sobald die Krankheit nach Deutschland zurückkehrt.

Die Thais strengen sich mit allem an

Die Sozialisten, die Berlin mitregieren, haben für so etwas Banales keine Zeit. Sie mussten auch zum Glück nicht mal wohin, als sie Rosa Luxemburg marschierend gedachten. So was würde man auch in Bangkok richtig finden. Mit historischen Sagengestalten, die böse Geister vertreiben, geben sich die Thai sehr viel Mühe. Sie strengen sich sowieso mit allem an. Hier fegt einer, da grillt eine Hühnerschenkel, dort schichtet jemand Popcorn, als sollte es ein Mahnmal für den unbekannten Stapler werden. Dabei sind sie auf eine Weise freundlich, dass sie in Berlin längst in einer geschlossenen Abteilung therapiert würden.

Womöglich wünscht sich mancher Brühenbrüher an einem Bangkoker Straßenrand, es würde eine thailändische Variante der Sendung „Maischberger“ geben – um sich mal richtig gehen zu lassen. Wie der 25-jährige Kevin Falke, der am Mittwoch im Ersten saß. Er lebt von Hartz IV und findet, für sein persönliches Glück wären alle anderen mitverantwortlich. Um das uneingeschränkt richtig finden zu können, sollte ich viel weniger ins Falsche reisen.

