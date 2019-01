Bitte mehr Respekt und Selbstbeherrschung

Das Jahr ist neu. Ich bin der Alte. Leider.

Nach links wollte ich. Um mit dem Auto in die öffentliche Garage zu fahren. Da stand ein Polizist und sein Motorrad stand auch irgendwo. Nun wird in keiner Fahrschule unterrichtet, welche Verkehrsregel genau zu beachten ist, wenn irgendwo ein Polizist einfach nur herumsteht. Er sah das anders. Wahrscheinlich fand seine Frau sein Weihnachtsgeschenk blöd. Oder von seinen drei Frauen fand nur die ihr Weihnachtsgeschenk gut, die ihm am wenigsten am Herzen liegt.

Jedenfalls reagierte er auf mein „Nach links“-Manöver derart aggressiv, als würde er mich sofort enthaupten, wenn nur ein Schwert in der entsprechenden Schwerttasche am Motorrad stecken könnte. Durch sein anmaßendes Geschrei wurde ich wieder, was ich nicht mehr sein wollte: selbst ein Schreihals, ein Weißglutbürger, ein Staatsbürger in schlechter Form.

Dabei hatten wir uns in der Laufgruppe am Neujahrstag geschworen, jeder Ordnungskraft mit noch mehr Respekt zu begegnen. Nachdem Existenzen, denen Feuerwerk das Hirn verbrannt hatte, in der Silvesternacht wieder Polizisten angriffen und Rettungskräfte beschossen. Deswegen ist mein sprachlicher Übergriff auf den cholerischen Polizeibeamten so beschämend. Von denen, die nur Polenböller fehlerfrei zünden können, aber eben nicht wissen, wie sich „Zivilisation“ schreibt, ist keine Selbstbeherrschung zu erwarten. Kein Anstand oder irgendeine sonstige bürgerliche Tugend.

Von mir aber schon. Oder von Ihnen. Wir müssen anders sein als die. Ich darf, wenn ich mich kulturell von meinen Katern unterscheiden möchte, nicht im Straßenverkehr zur Wildsau werden. Ein beherrschtes neues Jahr nehme ich vor. Sollte ich den Polizisten wieder treffen, lade ich jede seiner Freundinnen auf einen Sekt ein. Natürlich nur, wenn ihn das nicht wütend macht.

