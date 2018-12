Wir sollten mehr Weiblichkeit zulassen

Es gibt keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Jedenfalls keine, die sich nicht wegverhandeln ließen. Sollte ich das kommende Frühjahr im Rock und mit malvenfarbenem Nagellack begrüßen wollen, keine der Frauen in meinem Bezugskreis hätte etwas dagegen. Malvenfarben oder Mauve, gesprochen: Moof, kenne ich nur, weil eine Bekannte ein Kleid so beschrieb. Nach einer Studie haben Frauen mehr Begriffe, um die Realität zu beschreiben. Wer sich „malvenfarben“ merkt, macht alles richtig. Denn von Frauen lernen, heißt sprechen lernen.

Männer enthaaren sich, Frauen wird der Akkuschrauber zur dritten Hand. Männer malen, Frauen boxen. Friedrich kandidiert, Annegret gewinnt. Alles wird immer richtiger. Umso überraschender, wenn von irgendwo plötzlich doch noch eine Ungleichheit kläfft. Das Weihnachts-TV-Programm hat es wieder einmal bewiesen: Frauen fehlt die Begabung zum Schwertfilm. Irgendein Sender zeigte Ridley Scotts Meisterwerk „Gladiator“. Wo Russell Crowe als General Maximus in der epischen Eingangsszene zu seinem Offizier Quintus sagt: „Auf mein Zeichen entfesseln sie die Hölle.“ Dann geht es den Germanen an den Kragen.

Was für ein prägnanter Befehl. Der so viel mehr mit unserem Alltag zu tun hat als „Ich habe eine Wassermelone getragen“ aus „Dirty Dancing“. Diesen Film aus dem Jahr 1987 wollen Frauen ständig wiederholt sehen. Dabei ist Patrick Swayze traurig früh gestorben, und seine Filmgeliebte Jennifer Grey hat sich leider noch im vorigen Jahrhundert eine Stupsnase operieren lassen. Was ist lebensnäher? Probieren Sie doch bitte, in diesen Tagen einen Termin in einem VW-Autohaus zu bekommen. Bei mir ist es ein ungut pfeifender Diesel. Sollten Sie nach diesem Scheitern wirklich zu „I’ve had the time of my life“ tanzen wollen, statt im Brustpanzer mit dem Schwert Eindruck zu hinterlassen, dann trage ich im nächsten Frühjahr wirklich ein Kleid in Apricot. „Orange“ sagen schließlich nur Männer, die ihre Weiblichkeit nicht zulassen können.

