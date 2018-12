Was Sie vom Fall Relotius für Weihnachten lernen können

Wer nach Stunden des unerfüllten Begehrens endlich in ein Marzipanbrot beißt, der wird ein Glücksgefühl erleben. So ist es auch, wenn die Gier nach neuem Wissen und neuen Sichtweisen befriedigt wird. Vorteil: Neugier macht nicht dick. Sondern klüger.

In dieser Woche erleben wir Journalisten das, was für die Fußballwelt 2005 der Wettskandal war. Ein Berliner Schiedsrichter wurde unter anderem mit einem Plasmafernseher für absichtlich falsch gegebene Elfer belohnt. Unser Journalistenkollege hat für den „Spiegel“ Geschichten erfunden, aber nicht einmal einen MP3-Player dafür bekommen. Nur Journalistenpreise.

Der Mann konnte betrügen, weil die Neugier gleich doppelt fehlte. So erfand er das Leben der Menschen in der 14.000-Einwohner-Stadt Fergus Falls im US-Bundesstaat Minnesota neu. Die echten Einwohner waren ihm nicht bewaffnet, insgesamt nicht militant genug. Schließlich stand seine Geschichte schon fest, bevor er in Deutschland abgereist war. Seine Auftraggeber, die Redakteure in Hamburg, wollten nicht so gerne lesen, dass es in Fergus Falls den eigensinnigen Betreiber eines Bodybuilding-Studios gibt.

Der die Songs seiner großen Vinylplatten-Sammlung einsetzt, um das Pumpen der anderen kultiviert zu unterstützen. Kleinstadt in den USA, das hat zu bedeuten: Alle sind dumm, dick und bewaffnet. Eben keine Vinylsammler. Ein nicht neugieriger Reporter mit Auftraggebern, die keine Neugier mehr nötig haben, weil sie alles über die Welt wissen.

Medienzyniker behaupten, nur so würde man dem Leserauftrag gerecht. Nicht mit Neuigkeiten verunsichern, sondern Weltbilder bestätigen. Ich stelle uns allen – Ihnen, meinen Kollegen und mir – einen bunten Teller Neugier hin. Wenn wir davon gemeinsam naschen, garantieren wir uns dauerhaft fröhliche Zeiten. Fangen Sie gleich an und fragen Sie Heiligabend einen Verwandten, was Sie ihn noch nie gefragt haben. Damit Ihnen allen ein echt frohes Fest.

Mehr von Jörg Thadeusz

Warum Theresa May eine "echte Kerlin" ist

18 Jahre in dieser Stadt - das reicht aber nicht

Um den Fortschritt kümmern sich die anderen