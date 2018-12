Warum Theresa May eine "echte Kerlin" ist

Berlin. Wie viele Freunde und Bekannte meiner Generation stehe ich auf englische Männer.

Bei einer Nick-Hornby-Lesung sah ich, dass etwa zehn Männer in einer schwarzen Lederjacke, dunklen Jeans und groben Arbeitsschuhen erschienen waren. Also genau so aussahen, wie der Engländer, der uns mit „High fidelity“ und „Fever pitch“ aus dem Herzen geschrieben hatte.

Um die Flamboyanz von Boy George zu erreichen, hätte ich nicht so langweilig auf Mädchen festgelegt sein dürfen. Als ich in der Nähe seines Hauses war, spürte ich dennoch die Versuchung neben die anderen 50.000 Kratzereien von Fans noch etwas hinzuzukrakeln.

Ich wusste es damals nicht. Aber mein Look der 80er war dem Auftreten von Dave Gahan nachempfunden. Da der Frontmann von Depeche Mode besser aussieht, deutlich besser singt und schöner tanzt, musste ich damit leben wegen meiner schmalen Krawatte für den Jörg von der Jungen Union gehalten zu werden.

In diesem Jahr haben wir einen Mann im dritten Lebensdrittel begrüßt, der unser Hoffnungsträger und schon wieder Engländer ist. Daniel Craig feierte seinen 50. Geburtstag. Weil er es in „Casino Royal“ so tat, träumen wir uns auf eine Strandpromenade in knappster Badehose. Im Wachen stellen sich Rotweinflaschen und Schmorgerichte herrlich-hinderlich in den Weg.

Nach all diesen Männern gibt es da aber jetzt eine bewunderungswürdige englische Frau. Sie gewinnt nicht, wie James Bond, jeden Zweikampf. Sondern wird in ihrem Parlament für eine Politik immer wieder verhauen, die sie eigentlich gar nicht wollte. Theresa May wollte in der Europäischen Union bleiben.

Sie hinterlässt der Welt keinen Song und keinen Film. Aber ihr Beharren, ihr beinahe schon stures Pflichtbewusstsein, verdient es noch einmal über die eigentlich nervige „gendergerechte“ Sprache nachzudenken. Mit Theresa May täglich im Fernsehen, Andrea Nahles, Annegret Kramp-Karrenbauer und Katja Kipping im Hinterkopf, müsste es da nicht den Ausdruck der „echten Kerlin“ geben?

