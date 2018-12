Jörg Thadeusz: 18 Jahre in dieser Stadt - das reicht aber nicht

Ich wurde in dieser Woche ausgebürgert. Wie einst Wolf Biermann. Nur ohne dass ich Lieder singen würde, zu denen keiner tanzt. Auch ohne einen Schnurrbart, der meinem Gesicht einen schwermütigen Ausdruck gibt. Nur fast wie bei Wolf Biermann, muss ich also einräumen. Dieser Typ wollte mich aber nicht als Berliner anerkennen. Dabei lebe ich seit 18 Jahren in dieser Stadt. Ich würde mir zwar nicht die Silhouette meines Bezirks auf die Jeansjacke nähen. Wenn ich irgendwo abreise und als Ziel „Zuhause“ angebe, dann ist aber immer Berlin gemeint.

Mein Ausbürgerer ist hier geboren. Auswärtige würden das womöglich aus seiner Großmäuligkeit ableiten, die von keiner speziellen Begabung gedeckt ist. Ich weiß: Andere Berlinerinnen und Berliner kombinieren die große Klappe durchaus mit Können. Wie der Mann, der in meinem Supermarkt immer genau die 100-Gramm-Marke beim Abwiegen der Wurst trifft. Mein Ausbürgerer kann dagegen nur zweifüßig stehen und sich ausdrucksstark kämmen. Ansonsten hat er sich aus dem Kochbuch „Mit Soziologen Essen versalzen“ einige Begriffe wie „Hyper-Patriarchat“ gemerkt.

Ich weiß nicht, was das genau meint. Aber eine ebenfalls anwesende Feministin nickte zustimmend. Es muss also was Ernstes sein. Der Geburtsberliner mochte von mir nicht hören, wie ich über diejenigen denke, die diese Stadt regieren. Denn ich kann mir nun mal auch ein Berlin vorstellen, das funktioniert. Dazu müssten aber die Regierenden in anderen Dingen gut sein, als meinetwegen im Tischtennis oder im Kinderschminken. Oder worin die Rot-Rot-Grünen sonst gut sind. Die Fakten des Länderfinanzausgleichs, der Berlin am Leben hält, fand der Gekämmte „bizarr“.

Mein Plan steht. Wenn ich, auf dem Fahrrad von Friedenau kommend, nach Kreuzberg wollend, sowieso am Schöneberger Rathaus vorbeikomme, dann sage ich es dort leise vor mich hin. Nur ohne amerikanischen Akzent. Dann doch eher im klaren Deutsch Wolf Biermanns.

