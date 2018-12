Jörg Thadeusz: Um den Fortschritt kümmern sich die anderen

Der Mann konnte nicht anders. Er musste mich auslachen. Ich lese in meiner Radiosendung auch die Verkehrsnachrichten vor. Mein Gast lebt seit fast einem Vierteljahrhundert in Peking. Verkehrsstörungen im Radio durchsagen? Und wann bringt ein Reiter ein Telegramm? Bei ihm zu Hause in China regelt das Mobilfunkgerät längst die Stauvorhersage. Total präzise. Es wurde ihm immerhin warm ums Herz, denn die Staumeldungen erinnerten an seine doch schon etwas zurückliegende Jugend.

Darin liegt auch schon die Idee, wie wir als Land erfolgreich bleiben: Romantik! Gefühle! Das Moderne liegt uns nun mal nicht. Unsere Züge fahren nur zu 71 Prozent pünktlich. Ein japanischer Eisenbahnverantwortlicher würde auf eine Giftkapsel beißen, wäre er für ein solches Debakel verantwortlich. In unseren Zügen lässt sich nicht zuverlässig telefonieren. Auf dem Land auch nicht. Wozu auch? Da wohnt ja fast keiner.

Berlin ist selbstverständlich keine digitale Vorzeigestadt. Rot-Rot-Grün hat zu viel mit Säuberungen nach sowjetischem Vorbild zu tun. Im Kampf gegen konterrevolutionäre Dissidenten kann Kultursenator Lederer nicht auch Zukunftsgedanken denken. Es ist folgerichtig, dass ich in meiner Berliner Umgebung selbst für mehr Geld nicht an schnelleres Internet komme. In Seoul ist das Netz doppelt so schnell. In der entsprechenden Rangliste steht Deutschland auf Platz 25.

Bleibt uns eben das Lauschige als Spezialität. Im Kerzenschein von TV-Studios die wunde Seele heilen. „Schlecht drauf“ können wir schließlich richtig gut. Angst vor dem Ausländer, Angst vor dem Digitalen, oder – am Donnerstag bei Maybrit Illner – Angst vor dem Abstieg. Um Optimismus und Fortschritt kümmern sich die anderen. Wir haben dann Angst vor dem, was dabei rauskommt. Wie die genom-manipulierten Babys. Gut, dass Max Planck seit 71 Jahren tot ist. Der war in seiner Leidenschaft für Weltverständnis und Geisteskraft schon so sehr Chinese, dass er nicht in das heutige Berlin passen würde.

