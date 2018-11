Wenn die Kaffeemaschine quengelt und das Auto nervt

Ich müsste mir keine Sorgen machen, hat meine Mutter damals gesagt. Den kleinen Menschen, die in unserem Fernsehgerät leben, gehe es gut. Zumal die auch nicht wirklich in der Kiste existieren müssten. Als Fernsehschaffender weiß ich nach dem Durchleiden vieler Low-Carb-Wochen: Im TV bewegen sich echte Menschen, von denen manche sehr mühsam weniger, aber niemals klein werden.

Die Verhexten, vor denen ich mich als Kind fürchtete, haben sich stattdessen in alle anderen elektronisch gesteuerten Apparate verkrochen. In meinem Kaffeevollautomaten sitzt ein ganz mieser Typ. Wahrscheinlich hat es mit der Karriere im Ordnungsamt nicht geklappt. Jetzt gängelt er dann eben mich. Noch schnell einen Kaffee auf den Weg? Von wegen.

Er sagt, ich solle erst einmal die Auffangschale säubern. Dann ist ihm der Wassertank nicht voll genug. Mittlerweile versuche ich ihm zuvorzukommen. Spüle, tanke, kontrolliere die Bohnen. Nur damit ich nichts von ihm höre. Klappt nicht. Gestern überrumpelte er mich mit der Nachricht, es wären nur noch 49 Anwendungen bis zur Entkalkung. Da freut er sich schon drauf, wie ich alle Küchenschränke nach der doofen Entkalkungstablette durchsuchen muss.

Selbst wenn der Kerl in der Kaffeemaschine mal sein Display hält, quatschen alle anderen. Mein Auto, passiv-aggressiv: Nur 1000 Kilometer, dann ist der Harnstoff aus. In meinem Telefon lebt meine Stiefoma weiter. Sie hat zu Lebzeiten kaum gelächelt. Dafür jeden Tag mit einem Vorwurf begonnen und beendet. In genau diesem Tonfall fordert sie heute ein Software-Update ein.

Bald haben die mich soweit, die unzähligen elektrischen Kommandierer. Ich gehe nur noch zu Fuß, schreibe Postkarten, statt zu telefonieren. Ich trinke vormodern aufgebrühten Tee, statt mich von dem Kaffeetypen weiter fertigmachen zu lassen. Vielleicht auch hin und wieder ein Becherchen „AdBlue“. Aber nur dann, wenn ich, und nur ich, darauf total Lust habe.

