Mit Ritualen brechen - ein Aufruf zur Veränderung

Der Moderator Jörg Thadeusz schreibt jeden Sonnabend in der Berliner Morgenpost

Berlin. Ich bin Ankowitschowist. Dr. Christian Ankowitsch löst bei mir zuerst einmal Bildungsneid aus. Ich wüsste gerne, was er weiß. Ohne alles lesen zu müssen, was er gelesen hat. In seinem neuen Buch „Die Kunst, einfache Lösungen zu finden“ gibt er unter anderem den Rat, ein Dauerärgernis abzustellen, indem wir einfach irgendetwas anders machen. Ohne das Resultat zu ahnen, die Veränderung wagen.

Die Frau, die in ihrem Job alles kann, aber ihre Telefonate nicht schafft, kommt durch einen Zufall eine Stunde früher zur Arbeit. Noch nichts zu tun, keiner zum Quatschen da. Sie greift zum Telefon und merkt: Es könnte womöglich ganz einfach sein. Die, die sich beim Kaffee eine stramme Meinung zuraunen. Die, die mit Freunden abends beim Wein die Welt retten. Die, die wie ich beruflich so viel Senf zu geben haben und nie für ihre Fehlurteile geradestehen müssen.

Wir sind DIE Öffentlichkeit. Als Öffentlichkeit könnten wir erstmals aus einem Ritual ausbrechen und uns gar nicht darüber unterhalten, wie viel Geld Friedrich Merz hat. Oder wir gehen noch weiter und verkehren die deutsche Automatik des Nicht-gönnen-Könnens komplett. Genau wie Leute, die mit 57 Jahren noch an einem Barfuß-Triathlon teilnehmen und dafür unseren Zuspruch bekommen, glauben wir plötzlich, dass auch der Millionär etwas Außerordentliches leistet.

Könnte doch sein, Friedrich Merz hat nicht einfach nur am Geldbaum geschüttelt. Ist sogar eher wahrscheinlich, dass sich sein Engagement für seine Mandanten lohnte. Als Ankowitschowist bin ich der Männer überdrüssig, die als Ansagenmacher und Aufdentischhauer rüberkommen wollen. Mir wäre es lieber, es bliebe leiser und Herr Merz würde nicht Bundeskanzler. Er soll sich aber unbedingt an jedem seiner Flugzeuge freuen. Uns Nicht-Millionären hinterlässt sein Wohlstand schon jetzt eine wichtige Frage: Welche einfache Lösung könnte dazu führen, dass wir alle bald auch mindestens ein Flugzeug besitzen?

