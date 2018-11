Wenn Ted Cruz bei "Anne Will" mitdiskutieren würde

Sollte Ted Cruz einen Berlin-Besuch unternehmen, ist Folklore garantiert. In Kreuzberg würden Mütter in veganer Kleidung hinter Kinderwagen bei Spontandemos Herabwürdigendes brüllen. Natürlich würden Farbbeutel fliegen. Denn in Kreuzberg bedeutet Meinungsfreiheit, dass sich die eine gültige Meinung auf allen Bahnen frei entfalten kann. Sollte irgendjemand Ted Cruz ins Fernsehen einladen, käme bald von Generalempörten die Frage, ob denn so jemand wirklich in unseren Medien sprechen dürfen soll.

Ich selbst müsste mit K.-o.-Tropfen narkotisiert sein, um Ted Cruz meine Stimme zu geben. Der frisch wiedergewählte Senator aus Texas ist Abtreibungsgegner, Klimawandelleugner und ansonsten Marktradikaler. Aber ich müsste auch Beruhigungsmittel nehmen, sollte ich mit dem Mann diskutieren müssen. Denn er war vor seiner politischen Karriere ein brillanter Jurist. Er ist schlagfertig, charmant und überraschend. Ihm steht das gesamte Repertoire eines intelligenten Debattierers zur Verfügung.

Im deutschen Radio und Fernsehen klang es nach den US-Kongresswahlen oft so, als könnten die ohnehin doofen Amerikaner froh sein, wenn sie irgendwann einmal ein demokratisches Festival wie die Hessen-Wahl hinbekommen würden. Nur weil sich mittelmäßig begabte Akteure bei Frank Plasberg über die „Causa Maaßen“ anschreien, halten wir uns gerne für die echten demokratisch Gesalbten. Dabei würde ich gerne mal hören, was die üblichen Bekenner in einer Talk-Runde bei Anne Will erwidern würden, wenn Ted Cruz seine Vorstellungen vortragen könnte. Über die größtmögliche Freiheit, die sich dann einstellt, wenn sich in das eigene Leben keiner einmischt. Vor allem kein staatlich Bediensteter. Reicht da schon als Gegenargument, dass Ludwig Erhard das aber anders wollte?

Diese Wahlen in den USA sind für einen liberalen Mitteleuropäer im Resultat unangenehm. Aber eben auch viel mehr als die Folklore, die wir gelegentlich als politische Diskussion bezeichnen.