Was die Hauptstadt den Hessen zu verdanken hat

Für Korrespondenten in Berlin ist die Hauptstadt das Zentrum von allem. Was zählt, findet zwischen den S-Bahnhöfen Hauptbahnhof und Greifswalder Straße statt. Jeder Bericht kommt von hier. Hier stoßen die Besten mit richtig gutem Weißwein an. Hier kaufen sich Politikredakteure und Macht-Insider auch mal einen Apfel oder eine Hühnerkeule. Gute regionale Produkte. Aus Regionen, die natürlich schnuppe sind. Denn Deutschland, das ist nur das Gebiet, in dem Menschen leben, damit man an ihnen Wahlforschung betreiben kann.

Die 4,4 Millionen hessischen Wahlberechtigten haben bei ihrer Landtagswahl am morgigen Sonntag keine heimischen Anliegen zu haben. Es geht um Berlin. Dabei sendet Hessen jedes Jahr auch ohne Landtagswahl ein sehr freundliches Zeichen nach Berlin. 2017 hat jede Hessin und jeder Hesse 406 Euro in den Finanzausgleich eingezahlt. Jeder von uns Berlinern nimmt etwa 400 Euro aus dieser Kasse. Damit ein Aktivistengürkchen wie der grüne Baustadtrat Florian Schmidt die nötige finanzielle Beinfreiheit hat. Um im weltvergessenen Kreuzberg zu verhindern, dass sich große Unternehmen ansiedeln.

Herr Schmidt hat in Frankfurt am Main Abitur und Zivildienst gemacht. Als er sich aber als Bremsklotz beruflich verwirklichen wollte, musste er nach Berlin weiterziehen. Das nordhessische Kassel wird bei Berliner Weißweinabenden als Nicht-tot-über-dem-Zaun-hängen-Stadt wahrgenommen. Wer dort verstirbt, bekommt aber immerhin bald einen Totenschein. Die Berliner Verwaltung müht sich damit sehr, es kann dauern.

Noch dazu ist Kassel eine Boomtown, die für sich selbst sorgen kann. Oder Frankfurt und sein Bürgertum. Es hat Vorteile, in wohlhabenden Menschen nicht nur Satanisten zu erkennen, auf die Farbbeutel zu werfen sind. Ein Traumhaus wie das Städl-Museum am Mainufer wird nach wie vor von Privatleuten mitbezahlt. Frankfurt ist eine kulturell vielfältige, funktionierende und lebendige Stadt. Nur eben schrecklich weit weg von allem, was wirklich zählt.

