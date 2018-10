Warum Horst Seehofer dick macht

Berlin. Ich bin zu dick. Daran ist die CSU schuld. Dieser Horst Seehofer deprimiert mich. Ein eigentlich begabter Sarkast, der nicht weiß, wann Schluss ist. So traurig. Mir helfen gegen den dunklen Karmaschub aus dem Süden nur Nussecken und Carbonara-Nudeln.

Könnte sein, dass Sie das nicht überzeugt. An meinen Rundungen kann es keinen Zweifel geben. Schließlich fordern viele von Ihnen seit Wochen, ich möge hier als volle Breitseite abgebildet sein. Sie könnten mit Recht einwenden: Moment, Herr T., die Mopsigkeit mampft sich immer noch jeder selbst an. BMI plus X mit CSU, diese Rechnung geht nicht auf. Verstehen werden mich lediglich die Sozialdemokraten. Die haben mindestens für sich jede Eigenverantwortung abgeschafft. Schulz verliert die Wahl krachend? Die Medien sind schuld. Die CSU schwächt sich in Bayern, dass eigentlich die Stunde der Opposition gekommen ist, und trotzdem landet die SPD bei 9,7 Prozent? Die CSU ist schuld. Kommende Woche eine weitere Klatsche in Hessen? Merkel ist schuld.

Und die CSU und die Medien und der ewige Sommer. Die Aufzählung ließe sich beliebig verlängern. Es wird nur kein Sozialdemokrat auftauchen, der etwas dafür kann. Dabei gibt es Beispiele für Sozialdemokraten, die selbst bei Herausforderungen, vor denen niemand gerne steht, verantwortlich geblieben sind. Johannes Rau hat 1985 die NRW-Wahl mit 52,1 Prozent für seine SPD gewonnen. Während er seinen Bürgern erklärte, warum Kohle und Stahl Geschichte sind und deswegen nichts bleibt, wie es war. Hans-Jochen Vogel holte die Olympischen Spiele 1972 nach München. Fuhr mit den Überlebenden des Anschlags auf die Spiele nach Tel Aviv und fand selbst für den Schrecken noch Worte. Peter Struck hätte nur einmal laut ausatmen müssen, um einem Juso-Vorsitzenden zu verdeutlichen, dass Quasi-Pfadfinder natürlich nicht über Land und Leute mitentscheiden. Nein, früher war nicht alles besser. Die SPD aber auf angenehme Weise dicker.