Herbstliches Phänomen fernab von Bayern

Warum musste der gut aussehende junge Mann im Fitnessstudio mitten im Training ein Foto von sich machen? Warum tragen Menschen Zehenschuhe? Warum wollte der Schnaufende an der Kasse in meinem Lieblings-Edeka unbedingt mit einem 500-Euro-Schein seine Zwölf-Euro-Rechnung begleichen? Auf manche Fragen gibt es keine Antworten. Die Synapsen im Hirn der Betroffenen könnten uns weiterhelfen, bleiben nur leider schweigsam.

Ein herbstliches Phänomen ist allerdings so massiv, dass die Hirnforschung handeln sollte. In den vergangenen Tagen sah ich am Alexanderplatz, am Hauptbahnhof und an der Spinnerbrücke in Zehlendorf Männer in Lederhosen und Frauen in Dirndl. Keiner dieser Menschen hat jemals „Über deinen weiten Gauen ruhe seine Segenshand“ gesungen. Denn nur, wer in Bayern zur Schule geht, lernt auch die Bayern-Hymne „Gott mit dir, du Land der Bayern“.

Trotzdem tragen unreligiöse Berliner, die im Almabtrieb ungeübt sind und niemals mit „Himmelarschzefix“ fluchen, eine Lederhose. Kombiniert mit Tennissocken in Hallenfußballtretern, weil sie von Haferlschuhen noch nie gehört haben. Was soll das? Berlinerinnen und Berliner könnten eine Leere empfinden, wo bei diesen Bayern die Folklore bumpert. Schließlich können wir nicht tagelang in Zelten zu lustigen BVG-Videos tanzen. Oder nur deswegen in der Rigaer Straße mitrandalieren, weil wir sonst kein aktives Brauchtum haben.

Bayern ist toll. Die größte Parallelgesellschaft in Deutschland. Denn die können sich selbst gut finden. Während wir anderen sogar gemeinschaftliche Großleistungen wie die Wiedervereinigung kaputtgreinen. Bayern ist Hoffnung. Wenn am 14. Oktober wirklich eine CSU-Regierung aus dem Amt gewählt wird, dann kann sogar der Klimawandel besiegt werden. Ich trage eine Steglitzer Fränkin, geboren im Freistaat Bayern, tief im Herzen. Aber selbst diese gute Freundin wäre mit Recht befremdet, wenn ich plötzlich Bier aus Eimern trinken und „Mia san ihr“ rufen würde.

