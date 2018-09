Alles wird immer schlimmer, aber auch immer einfacher

Berlin. Die Bundeskanzlerin hat den Kontakt zur Wirklichkeit verloren. Deswegen stand sie vorgestern hinter einem der unzähligen Rednerpulte ihres Berufslebens und sorgte sich um die Debattenkultur in Deutschland. Wie bitte? Unsere Auseinandersetzungen sind doch super. Wäre Goethe so knackig zum Punkt gekommen, wie heute mancher twittert, hätte der „Faust“ nicht diese harte Überlänge.

Was die Kanzlerin nicht versteht: In unseren Debatten wird alles immer schlimmer. Zum Glück aber auch immer einfacher. Nach dem Krieg haben die Überlebenden in Ruinen und Nissenhütten gelebt. Die Wohnungsnot war trotzdem nie so schlimm wie 2018. Wer rumrelativiert, der macht jede zeitgemäße Diskussion kaputt. Die Schuldigen an der Mietmisere stehen fest. Entweder die Immobilienspekulationsmafia. Oder die Kommunalpolitiker, die die Sozialwohnungen stumpf vertickt haben. Der Mieter ist zwar eingepackt in unzählige Schutzrechte. Aber trotzdem immer der Dumme. So verlangt es unsere Diskussionsordnung.

Was gab es denn nach den Gewalttaten in Chemnitz an dem Pro und Kontra auszusetzen? War doch alles ganz schnell klar. Die Flüchtlinge stechen uns alle ab. Führergruß ist eine ruppige Variante von „Guten Abend“, Zuwanderung stoppen. Oder, andere Seite: Der Rechtsstaat kippt, das Vierte Reich lauert, wir müssen gegen den neuen Nazi menschenketten. Da es einen Wechsel in der CDU-Fraktionsspitze gab, sind Machtergreifung und Bürgerkrieg vorerst verschoben.

Die nächste Kontroverse umrahmt den Feiertag in der kommenden Woche. Ein Dauerbrenner. Der Ossi ist nur am Jammern, klagen die einen. Den Ostdeutschen wird nicht genug zugehört, sagte Ossi Katrin Göring-Eckardt am Mittwoch im Bundestag. Nichts Originelles, nichts Neues, dafür schön schlechte Laune. Solange sie aber selbst nicht in der Lage ist, mit uns die Nerven zu verlieren, sollte sich diese abgehobene Bundeskanzlerin nicht über unsere Konfliktrituale mokieren.

