Die Mitte zwischen den Extremen bleibt groß

Hier geht es zur Verwerfung. Zeigen Schilder in der kalifornischen Wüste an, damit der Tourist die San-Andreas-Verwerfung auch wirklich sieht. Wo zwei Erdplatten eine Falte in den Erdteppich geschoben haben. Habe ich seinerzeit mit bloßem Auge erkannt. Leider bekomme ich das mit der Spalte nicht hin, die durch unsere Gesellschaft läuft. Im Radio sprechen Aufgebrachte darüber, in Fernsehsendungen sitzen Alarmierte. Am Mittwoch in der Generaldebatte des Bundestages kam es immer wieder: Unsere Gesellschaft ist gespalten.

Dabei geschieht im Bundestag eigentlich, was dort immer geschieht. Während jemand eine weniger packende Rede hält, geht der Abgeordnete der einen Fraktion zu dem Kollegen der anderen Fraktion, um ein wenig zu schwatzen. Man sieht Kichern und Lachen. Als Zuschauer spalten mich nicht einmal die Reden von Alexander Gauland und Alice Weidel ab. Die variieren ihre einzige Melodie. Vom Ausländer, der an allem schuld ist. Da es nichts Interessantes zu hören gibt, bleibt also Zeit, um sich Gedanken zu machen, wo Alice Weidel ihre eleganten Blusen mit dem extrahohen Kragen zum Reinigen bringt. Und ob da wohl ein Zuwanderer das Bügeleisen anlegt.

Am Abend zuvor darf ich das neue Buch „Neujahr“ von Juli Zeh beim Internationalen Literaturfestival vorstellen. 800 Menschen kommen, um sich von Juli vorlesen zu lassen. Keiner schreit, niemand skandiert Parolen. Viele entzücken sich an dem schon wieder guten Text einer reizenden Künstlerin. Die Zuhörer sind durchweg sympathisch. Würden Weinflaschen ausgegeben, könnte es viel eher eine Sause als eine Spaltung werden. Gewiss trampeln irgendwo gleichzeitig Nazis durch das nächtliche Dunkel. Ganz im Westen verschanzen sich Leute in Bäumen, die sich vom Recht für alle gelöst haben und nur nach ihren eigenen Regeln handeln. Aber die zum Glück völlig uneinheitliche Mitte zwischen den Extremen bleibt so groß, dass sie auch ein Tourist ohne weitere Ausschilderung findet.

Mehr Kolumnen von Jörg Thadeusz:

Einladung zum Eis statt Herumgeschreie

Schlechte Nachrichten für alle Nazis

Wenn das Skandalgeraune so schön zeitgemäß ist