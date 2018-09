Schlechte Nachrichten für alle Nazis

Berlin. Für die Nazis läuft es. Sie haben gemacht, was sie meistens machen. Sie haben in Chemnitz die körperliche Unversehrtheit anderer Menschen bedroht. Müssten sie origineller agieren, würde es für sie schwierig. Denn wenn ihnen eine intelligentere Straftat als die Menschenjagd einfiele, wären sie gar nicht erst Nazi geworden.

Diejenigen, die sie provozieren wollten, verhalten sich erwartungsgemäß und rasten aus. Der SPD-Politiker Burkhard Lischka schafft es in die Nachrichten. Mit der Formulierung von „bürgerkriegsähnlichen Inszenierungen“, die es in Chemnitz angeblich zu erleben gab. „Bürgerkrieg“ haben wir zuletzt immer für die Lage in Syrien verwendet. Mit Scharfschützen, die Brotkäufer abknallen, und Assad, der Frauen und Kinder mit Bomben vergast. Was in Sachsen ist mit dieser Tragödie vergleichbar?

Wenn die Großmäuler der deutschen Öffentlichkeit bibbern, dann aber richtig. Polizeiführer, die einen schlechten Job machen, taugen nicht für politischen Horror. Viel zu kleinteilig. Rechtsstaat kaputt! Demokratie in Gefahr! So geht „German Angst“. Schaltet schließlich auch keine Fernsehsendung nach Freiburg im Breisgau. Oder wo sonst Demokraten abends beim Wein sitzen und niemanden hetzen.

Demokratie heißt Herrschaft des Staatsvolkes

In Sachsen sind einige Menschen an der Schule nur in Singen und Klatschen unterwiesen worden. Deswegen gehen sie bei Nazi-Demos mit und sprechen gleichzeitig davon, sie hätten mit Nazis nichts am Hut.

Der CDU-Ministerpräsident sollte sich zum Förderunterricht bei seinem Parteifreund Daniel Günther in Schleswig-Holstein anmelden. Damit er lernt, warum es sich auch als Konservativer nicht empfiehlt, Rechtsradikale zu kraulen.

Demokratie heißt Herrschaft des Staatsvolkes. Nach meinem Eindruck möchte eine sehr große Mehrheit dieses deutschen Staatsvolkes an der Macht bleiben. Also an der Demokratie festhalten. Das ist eine schlechte Nachricht für alle Nazis. Auch wenn die momentan den falschen Eindruck haben können, es würde für sie gut laufen.

