Wenn das Skandalgeraune so schön zeitgemäß ist

Berlin. Vor wenigen Jahren, als die Sommer in Deutschland noch deutsch waren, froren wir gemeinsam im späten Juni auf einer Bühne hinter dem Berliner Hauptbahnhof. Wir moderierten eine liebevoll gemeinte Veranstaltung. Es ging um Afrika. Etwa 40 wasserdichte Berliner harrten aus. Die anderen 4960 erwarteten Besucher solidarisierten sich zu Hause unter der Muckeldecke mit unserer Sache. Die allerdings nur noch die Kollegin verfolgte. Da mochte sie der Regen ohrfeigen, wie er wollte: Sie blieb dran. Sie blieb klar. Sie blieb wach.

Ich selbst hatte längst die dämm­rige Ausstrahlung eines von der Nässe genervten Bernhardiners. Glücklicherweise mag Dunja Hayali Hunde. Der Medienmensch findet nur sich selbst herausragend, sagt das Klischee. Leider weiß ich, wie Neid und Eifersucht in mir brodeln, wenn ich für einen Preis nominiert bin, aber nicht gewinne.

Ein TV-Magazin aus Hamburg, das auf Missgunst spezialisiert ist, hat versucht, Dunja mit Dreck zu bewerfen. Als ‚Begrüßungsgeschenk‘, wenn sie heute zum ersten Mal das „Aktuelle Sportstudio“ präsentiert. Sie hat nicht nur für das ZDF, sondern auch gelegentlich für Unternehmen getan, was ihr Beruf ist: Gespräche geleitet, Fragen gestellt. Für die Neidshow-Entertainer vom NDR ist sie damit zur Agentin des Kapitals geworden. Selbstverständlich gibt es kein einziges Beispiel für eine Situation, in der aus Dunja Hayali nur noch die Bestochene sprach. Aber wer will sich schon mit Beweisen aufhalten, wenn ein Skandalgeraune so schön zeitgemäß ist.

Dunja wird im Sport wieder extragut sein. Es darf regnen, schneien oder hitzebrüten. Solange Borussia Mönchengladbach nicht Deutscher Meister wird, hat sie sich im Griff.

Man müsste ihre nicht zu befriedigende Neugier als Parfüm destillieren und den müffelnden Missgünstigen auftupfen können. Dunja by Hayali – riechen wie eine Könnerin. Mir wäre es eine Ehre, als Werbebernhardiner für diesen Stoff bestochen zu werden.

Mehr Kolumnen von Jörg Thadeusz:

Bitte mehr Demut im Bratwurstland

Fremdenfreundschaft der spanischen Art

Weil die Anständigen in der Mehrheit sind

Weil die Anständigen in der Mehrheit sind