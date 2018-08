Bitte mehr Demut im Bratwurstland

Wenn in Italien etwas Schreckliches passiert, könnten wir es also doch erst einmal liebevoll versuchen, meint Jörg Thadeusz

Ich dachte, es ist Liebe. Mindestens von unserer Seite. Wahrscheinlich sehnen sich viele Venezianerinnen nicht ständig nach Osnabrück. Aber welcher Steglitzer möchte nicht nach Positano, wenn er kann? Wenn wir über Italien sprechen, haben wir Gefühle. Für den Fußballer Andrea Pirlo. Schoss er einen Freistoß, war es, als wäre ihm dabei ein zu Herzen gehendes Gedicht eingefallen. Wenn wir erwägen, die Kragen des Polohemdes hochzustellen, gibt es dafür keinen guten Grund, außer: Es fühlt es sich so schön italienisch an.

Ich kenne einen Bereitschaftspolizisten, dem schrecklich langweilig war, als er gemeinsam mit einem Kollegen eine Botschaft bewachen musste. Die beiden lernten gemeinsam ein Lied auswendig. Es war „Sempre, sempre“ von Al Bano und Romina Power. Das ist doch nicht nur Sympathie, da ist doch mehr.

Wenn in Italien etwas Schreckliches passiert, könnten wir es also doch erst einmal liebevoll versuchen. Nur einen kleinen Moment innehalten, ehe wir wieder ganz und gar deutsch werden. Als diese Brücke in Genua zerbrach, sind gewiss Leute gestorben, die zu Hause einen Abschiedskuss in die Luft gehaucht haben und nur eben kurz irgendwohin wollten. Egal. So stark wie das Bedürfnis zur Schulmeisterei kann bei uns keine Liebe sein.

Nur Stunden nach der Katastrophe fragt die Germanin im „Tagesschau“-Studio die Korrespondentin, ob solche Unglücke in Italien eigentlich „einzigartig“ seien. Der Unterton ist unüberhörbar. Nudeln und Komplimente können sie da unten. Der Rest ist Pfusch und Mafia. Der Ton für Experten in Fernsehen, Radio und Leitartikeln war gesetzt. Bei uns kann das natürlich nicht passieren, denn wir passen auf unsere Brücken besser auf. Schließlich haben wir den BER-Flughafen längst fertig, und beim U-Bahnbau ist nicht halb Köln eingestürzt. Wir sind ein Bratwurstland. Das sollten wir uns bewusst machen, ehe wir uns über diejenigen stellen, die unter anderem Pesto Genovese erfunden haben.

