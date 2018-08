Fremdenfreundschaft der spanischen Art

Deutschland hat sich in der Diskussion über Flüchtlinge verkantet. Was die Politik von den Iberern lernen kann, sagt Jörg Thadeusz.

Deutschland hat sich in der Diskussion über Flüchtlinge und andere Fremde gekonnt verkantet. Mittlerweile streifen Musikmillionäre Rettungswesten über, um sich möglichst dramatisch zur Weltrettung zu bekennen. Signalrot die begleitende Botschaft: Wer nicht denkt, was ich denke, ist höchstwahrscheinlich ein Unmensch. Auf der anderen Seite hat Horst Seehofer aus lauter Angst vor Fremdenfeinden seine Reputation abgefackelt. Sein Nachfolger, Markus Söder, ist der unbeliebteste Ministerpräsident Deutschlands.

Auch wenn es Ausland ist: Vielleicht sollte sich Söder am spanischen Außenminister Josep Borrell ein Beispiel nehmen. Der ist zwar Sozialdemokrat. Will aber die Grenzen so robust sichern, wie es im bayerischen Teil Deutschlands CSU-Leute fordern. Nur hat sich in 71 Lebensjahren Josep Borrells Horizont ausreichend geweitet, um zu wissen, dass es mit Abschottung allein nicht getan ist.

Er schlägt ein afrikanisch-europäisches Erasmus-Programm vor. Für jeden illegalen Flüchtling, der abgeschoben wird, darf ein junger Mensch nach Europa einreisen und eine mehrjährige Ausbildung absolvieren, die ihm in seinem Heimatland nützlich ist. Spanien praktiziert so etwas bereits mit marokkanischen Landarbeitern. Immerhin ein Vorschlag. Statt deutschen Dramas mit apokalyptischer Aussichtslosigkeit. Insgesamt ist der Iberer wohl etwas nüchterner als der operettenhaft veranlagte Deutsche. Wir haben 2015 die sogenannte Willkommenskultur mit Applaus an Bahnhöfen und glücklich weinenden Studentinnen inszeniert.

Es geht auch eine Nummer kleiner. Josep Borrell sagt, die spanischen Städte und Gemeinden hätten signalisiert, sie könnten weitere Flüchtlinge aufnehmen. Eine Extra-Kultur scheint zu diesem Zweck nicht erforderlich. Im vergangenen Jahr sind 82 Millionen Menschen nach Spanien gereist. Nach Mallorca allein 4,5 Millionen Deutsche. Kein Wunder also, wenn sich dadurch in Spanien eine regelrechte Fremdenfreundschaft entwickelt hat.

Mehr Kolumnen von Jörg Thadeusz:

Weil die Anständigen in der Mehrheit sind

In Sachen Liebe ist das Verständnis riesengroß

Es ist ein Sommer, als läge Wilmersdorf in Andalusien

Über die Briten und die Leichtigkeit des Seins