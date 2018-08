Thadeusz Weil die Anständigen in der Mehrheit sind

Urlaubswunsch? Einmal raus aus der Mehrheit. Mal zu denen gehören, die nicht als „träge Masse“ beschrieben werden. Nicht einfach wegen der Zugehörigkeit zur „Mehrheitsgesellschaft“ alles Mögliche zugeschrieben bekommen. Wie „Bild“-Zeitung auf dem Klo lesen und daraus dann eine politische Haltung entwickeln. Etwas gegen Özil haben dürfen, nicht weil man was gegen seinen Vornamen hat. Sondern weil er wehleidig und Schalker ist. Damit kann er übrigens in Gelsenkirchen zu einer großen Masse gehören. Wenn er nicht darauf besteht, mit den anderen Englisch zu sprechen.

Ich möchte mich aus dem Raunen flüchten dürfen, dem alle ausgesetzt sind, die nicht auffällig einzigartig sind. Was, wenn wir anständige Menschen sind, auch wenn wir die Mehrheit bilden? Ist doch möglich, dass viele Kerstins und Petras noch niemals jemanden rassistisch diskriminiert haben. Das könnte sogar für eine Vielzahl von Torstens und Peters der Fall sein. Aber als straßenköterblonder Jörg mit Hang zu Erbsensuppe und Sonnenbrand ist alles erzählt, oder? Wenn sich so einer in eine Özlem verliebt, dann wird es im Deutschland des Jahres 2018 immer noch dramatisch. Der religiöse Unterschied, die Mehrheit-Minderheit-Zugehörigkeit, der ganze Rassismus.

Oder ist es nicht gut möglich, dass Özlem die Gefühle nicht erwidert und die Liebesgeschichte einfach nur ganz normal schlecht läuft? Ist das nicht auch deutsche Normalität? Klar wäre ich gern Deutsch-Spanier. Als Jorge Esteban könnte ich Meeresfrüchtegerichte auf eine Weise aussprechen, als hätte ich in meiner gesamten Jugend im Atlantik Tintenfische gestreichelt. Aber ich würde immer noch jede Form der Liebe richtig finden. Ich würde einem Mustafa meine Wohnung vermieten, wenn der sympathischer wäre als der Bewerber Ralf. Ich würde nach wie vor niemandem wegen seiner Haarfarbe, seines Hauttons oder seiner Fremdsprache Prügel androhen. Ich hätte einen cooleren Vornamen. Aber ich wäre immer noch Teil der großen Mehrheit.

