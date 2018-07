In Sachen Liebe ist das Verständnis riesengroß

Berlin. Liebe ist leise. Hätte ich mit meinen Nachbarn schön laut gegen die Vaterlandslosigkeit von Mesut Özil demons­triert, womöglich wären wir eine Nachricht geworden. Gutbürger werden Wutbürger.

Stattdessen haben wir uns mit Zetteln an Bäumen und Laternen an alle in der Umgebung gerichtet. Die Katze ist verschwunden und wir vermissen sie. Die Nachbarn konnten das gut verstehen. Fremde haben angerufen, SMS geschickt, Bilder gepostet. Wir waren in Wohnzimmern von Unbekannten und uns wurde versichert, wir könnten jederzeit wiederkommen, wenn die Katze wieder fremdgeht. Keine Meldung. Aber eine gute Nachricht. Wenn es um Liebe geht, ist das Verständnis grenzenlos.

Die Deutsche Bahn hat in dieser Woche angekündigt, die Liebesschlösser an der Hohenzollernbrücke kurz vor dem Kölner Hauptbahnhof müssten abgenommen werden. Da hängen zigtausend Schlösser. Hingehängt von Liebenden. Die Geste ist zigtausendfach gleich. Aber für jede und für jeden, die an der Brücke das Schloss klicken ließen, absolut einzigartig. Das haben wohl auch viele den Verantwortlichen bei der Bahn erklärt. Und das Unternehmen entscheidet, die Schlösser lieber nicht anzurühren.

Ich war selbst nur noch Wut, als ich von dem Mordanschlag auf die beiden Obdachlosen in Schöneweide hörte. Bis eine junge Frau im Radio zu Wort kam, die die beiden Männer flüchtig kannte. Sie hatte ihnen gelegentlich etwas zu essen oder ein wenig Geld gebracht. Im Radio hoffte sie, die beiden würden wieder gesund werden und zurückkommen. Die Menschenliebe ist leise. Aber letztlich stärker als der Hass.