Über die Briten und die Leichtigkeit des Seins

Berlin. Eine Nummer größer kann herrlich sein.

Ich war 13 Jahre alt und auf Klassenfahrt in Worthing, England. An den Abenden war ich kein Teenager aus Deutschland mehr, sondern mindestens der kleine Lord. Während meine Mutter immer nachfasste, ob ich auch wirklich alle meine Schülerpflichten erfüllt hatte, wollten meine englischen Gast­eltern nur wissen, welches Getränk mir vor dem Zubettgehen recht sei. Tee oder Tee.

Damals hat es angefangen und nie aufgehört. Das schöne Gefühl zu den Menschen, die mit den Beatles, mit Coldplay und mit Prince Harry irgendwie zusammengehören. Der Brexit ist ein riesiger Quatsch und der in dieser Woche als Außenminister zurückgetretene Boris Johnson manchmal nichts anderes als ein bösartiger Quatschkopf. Ließ er sich in amerikanischen Unterhosen beim Joggen fotografieren, wünschte ich mir für einen Moment, dass die #MeToo-Bewegung bitte die komplette Abschaffung des Geschlechts Mann fordern möge. Aber diesem Boris Johnson sprechen selbst seine entschlossensten Gegner den Humor nicht ab. In einem schwerblütigen deutschen Leitartikel wurde seine „unerträgliche Leichtigkeit des Seins“ kritisiert. Wann musste sich ein deutscher Politiker diesen Vorwurf gefallen lassen?

Johnson hat eine bemerkenswerte Biografie über Winston Churchill geschrieben. Gibt es von Markus Söder ein lesenswertes Buch? Oder muss der Franke letztlich froh sein, wenn ihm wenigstens ein paar eklige Begriffe einfallen, mit denen er Flüchtlingsschicksale degradieren kann? Nicht nur die Rechtspopulisten sind bei uns eine Nummer kleiner. Die englische Nationalmannschaft hat am Dienstag verloren. Der Fußball kehrt nicht in Gestalt des WM-Pokals nach Hause zurück. Die englischen Fans blieben nach dem Spiel auf der Tribüne und feierten. Sie sangen „Don’t Look Back in Anger“ von Oasis. Das Lied schlägt vor, im eigenen Inneren nach einer Stelle zu suchen, wo ein schönes Gefühl wohnen könnte.

Eine Nummer größer kann herrlich sein.