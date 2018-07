Ich will jetzt Berlin regieren und mache einen auf Bayern

Ich bereite ab sofort meine Kandidatur vor. Ich möchte Berlin regieren. Sollte es hier nicht klappen, nehme ich aber auch das Saarland. Auch wenn ich da noch nie war.

Hauptsache, ich kann diesen CSU-Leuten auf ihrem Terrain begegnen. Im Regionalen. Denn CSU-Politiker vertreten nur etwas weniger als sechs Prozent der Wähler in Deutschland. Feist, gemein, selbstvergessen, so beschreibe ich das Auftreten der CSU-Patrone, die in den vergangenen Wochen viel zu viel Redezeit in den nationalen Nachrichtensendungen hatten. Was können die, was ich nicht kann? Ich werde auch rot im Gesicht, wenn ich mich grundlos aufrege.

Bei Temperaturen über 15 Grad schwitze ich im Stiernacken, als wäre ich ein Wiedergänger von Franz Josef Strauß. CSU, here I come. Nein, niemand hat ein letztlich charmantes „Mia san mia“-Selbstbewusstsein ausgedrückt. Lecko mio, Restdeutschland, so kam das rüber. Selbstverständlich kann ich so unsympathisch und kompromisslos auftreten wie Söder. Schließlich bin ich eingewanderter Berliner.

Ich baue endlich dei Radfernwege

Sobald ich regiere, mache ich in Berlin einen auf Bayern. Was bei denen zum Klischee geronnen ist, fließt bei mir in echt. Ideologie ist mir egal, es gilt preußische Liberalität. Wer in Friedrichshain von der Volksrepublik träumen möchte, darf das. Solange er weder Menschen noch Sachen beschädigt. Dieses Bundesland mit seinen dreieinhalb Millionen wird so sehr Digital-Musterland, dass die Menschen aus Seoul nach Berlin reisen, um hier richtig schnell im Netz zu sein. Ich sperre große Straßen für den Autoverkehr.

Baue die Radfernwege, die schon seit zwei Jahrzehnten geplant sind. Die, die nicht wegen des Netzsurfens kommen, wollen in den Wagen meiner fantastisch aufpolierten und takterhöhten BVG vom Fußboden essen. Die Arme geöffnet für alle, die nicht nur abhängen wollen. Den Kopf frei für die Zukunft. Ich freue mich auf die Variation eines Klassikers in meiner Antrittsrede: Randalierer aus Bayern, schaut auf diese Stadt.

