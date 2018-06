Wir-Gefühl wäre jetzt schön. Wir alle bringen es manchmal nicht. Wir finden uns mitunter toller, als wir sind. Wir kommen mit manchen Menschen nicht klar, neigen in der Kantine zu Grüppchenbildung, und unter Druck läuft es bei uns generell ganz schlecht.

Von denen, die unbedingt nicht so sein wollen wie alle anderen, gibt es eine vorläufige Analyse des deutschen WM-Aus. Merkwürdigerweise erst nach der Karriere über Wasser gehende Ex-Berufsfußballer haben festgestellt: Selbstüberschätzung, Riss in der Mannschaft, kein Enthusiasmus, kein Eifer. Daran lag es.

Ganz ehrlich: Ich scheitere an einfacheren Zielen. Ich möchte gar nicht Parkweltmeister werden. Würde mich bereits freuen, wenn ich mir das Parkhausdeck merken könnte, das ich in den Spandauer Arkaden angesteuert habe. Obwohl ich dort immer unbedrängt von Schweden oder Südkoreanern einparke, erreiche ich dieses Ziel leider oft nicht. Gut, dass ich keine Interviews geben muss, wenn ich auf Ebene F verzweifle, weil es hier doch irgendwo stehen muss, dieses Auto. Dann sitzt, wie bei Jogi Löw, die Enttäuschung „ganz tief in mir drin“. Mein Trost: Andere versagen auch.

In dieser Woche bekam ich einen Brief vom Landesamt für Ordnungsangelegenheiten. Darin stand sinngemäß, dass ich entweder eine Versicherungsangelegenheit für mein Auto kläre, oder ich werde sofort erschossen. Wahrscheinlich sollte der Brief gar nicht so schlimm klingen. Der Beamte hatte, fußballerisch gesprochen, nicht die richtigen Mittel gefunden. Würden häufiger ehemalige Behördenmitarbeiter im Fernsehen an einem Stehtisch stehen und über die aktuellen Leistungen amtierender Amtsmenschen beraten, dann wäre die verbale Fehlpassquote in seinem Anschreiben gnadenlos Thema. Zwei Dutzend junger Männer waren erfolglos unsere Stellvertreter bei einem Turnier in Russland. Würden wir uns nicht vertreten lassen, sondern alle gemeinsam anstrengen müssen, wäre Deutschland dann immer automatisch Weltmeister?

