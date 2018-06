Grenzenlose Sympathie für junge Leute, aber kein Verständnis

Ich gestand jüngst einer jungen Kollegin, ich würde mich mit der Beschreibung von jungen Menschen schwertun. Als Kinderloser gilt für Menschen, die meine Kinder sein könnten, das Gleiche wie für meine Katzen: Meine Sympathie ist grenzenlos, aber ich verstehe sie nicht.

Als ich kürzlich vor einer Gruppe von Studenten viel zu ausführlich vortrug, fragte eine 23 Jahre alte Teilnehmerin des Seminars, was denn ein Juso sei. Meine Arroganzreflexe schlugen augenblicklich an. Ich sah mich, wie ich mit gleichaltrigen Freunden einen Wohlstandsroten entkorke und dabei lamentiere. Die Bildung ist tot, unserer Jugend nicht mehr zu helfen. Kennen die Jusos nicht, wie stulle darf man denn sein? Nun bin ich vor allem reif genug, um zu wissen, dass sich hinter jeder absoluten Klarheit mindestens ein „andererseits“ verbirgt. Die fragende Studentin entwirft längst ihre eigene Biokosmetik. Kämpft sich für die Zulassung ihrer Cremes durch den Stacheldraht von Vorschriften, den prinzipienfeste Generationen vor ihr geflochten haben. Wenn sie so viel Zeit aufwendet, um etwas zu unternehmen, warum soll sie es dann eigentlich kümmern, was der 28-jährige Kevin Kühnert ist? Denn verglichen mit ihr ist der nur ein letztlich untätiger, ständig motzender Geistesgreis.

Bei anderen jungen Frauen bleibe ich ratlos. Bei denen, die in die Eisenbahn einsteigen, als würden sie im Bahnhof wohnen und wären nur kurz aufgestanden, um aus dem ICE die Zeitung hochzuholen. Sie scheinen am Körper zu tragen, was in dem Raum auf dem Boden lag, den sie zuletzt durchquerten. In dieser Sache bin ich Gefangener meiner Erinnerung an die manchmal nur 15-minütigen Bahnfahrten mit meinem Opa. Bei denen er selbstverständlich eine Krawatte trug.

Andersherum funktioniert es prächtig. Die junge Kollegin versteht mich viel besser als ich ihre Generationsgefährten. Wir saßen nur beieinander, weil sie ein Buch über wütende, weiße, alte Männer schreibt. Die alle so sind wie ich.

