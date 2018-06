Berlin. Kinder sollten den Autoführerschein machen dürfen. Fahren, weil es Spaß macht. Einfach so und immer weiter. Ohne Reue. Ich habe als Kind zwar viel geweint. Das wirkte aber nur nachdenklich. Vor allem, wenn es um Genuss ging, ließ ich mich genauso unreflektiert gehen wie meine Altersgenossen. Soll diese Frau doch reden, wie schlecht einem von einer ganzen Tafel weißer Schokolade mit Crunch wird. Um das Erbrechen kümmere ich mich, wenn es so weit ist, liebe Mama.

Meine Mutter äußert sich höchst selten zu Verkehrsproblemen. Da sie meistens zu Hause bleibt, hat sie auch keine. Leider höre ich trotzdem die Stimme einer drohenden Autorität, wenn ich mich an das Steuer meines Autos setze. Es sind nicht mehr die vorwurfsvollen Prophezeiungen von damals, die keinen Widerspruch duldeten. Wie sehr ich im Leben an meiner Dummheit scheitern werde, wenn ich weiter nur Micky-Maus-Hefte lese. Heute sind es Fragen, die mir mindestens so auf die Nerven gehen wie seinerzeit mütterliche Ermahnungen.

In der Stadt Auto fahren – echt jetzt? Ist es wirklich vernünftig, dass sich jeder Einzelne und jede Einzelne von uns in eine Tonne Metall setzt, einen Verbrennungsmotor zündet, um irgendwohin zu fahren, wo wir die Tonne Metall dann für einige Stunden in die Gegend stellen? Wenn unsere Innenstadtluft verpestet ist, dann sind Fahrverbote gewiss auch politische Augenwischerei. An irgendwas ist in diesem Zusammenhang bestimmt auch die Automobilindustrie schuld.

Am Ende gibt aber jeder Einzelne von uns Gas in die Luft. Wir verdrecken, was wir einatmen. In meinem Auto bin ich dem SMS-schreibenden Lkw-Fahrer nicht so ausgeliefert wie der Mann auf dem Fahrrad. Die Ungewaschenen sitzen in der S-Bahn. Nicht in meinem Auto. Trotzdem und schweren Herzens: Wir sollten mehr weiße Schokolade mit Crunch essen. Mehr Micky-Maus-Hefte lesen und mit Wasserbomben nach Mädchen werfen. Nur eben dann keine Kinder mehr sein, wenn wir uns auf irgendeinen Weg machen.

