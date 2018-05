Die naserümpfende europäische Herablassung

Mark Zuckerberg ist falsch angezogen zu seiner Anhörung vor dem Europäischen Parlament erschienen. Kann höchstens sein, dass er – wie seinerzeit Franz von Assisi – ein Büßerhemd aus Schweineborsten unsichtbar unter dem Anzug trug. In Europa hat niemand das Smartphone erfunden. Der Onlinehandel wurde von keinem europäischen Unternehmen unter einem Firmennamen zusammengeführt. Die dominierende Suchmaschine ist eine außereuropäische Entwicklung. Zuckerberg ist offensichtlich ein Name mit deutscher Vergangenheit. Ansonsten ist der 34-Jährige, dessen Idee ihn zu einem Vermögen von geschätzten 71 Milliarden Dollar brachte, ganz und gar Amerikaner. Wenn es um die digitale Moderne geht, bleibt uns Europäern vor allem eine Reaktion: naserümpfende Herablassung.

Ein Journalist, dem in seinem bisherigen Leben vor allem eingefallen ist, dass er es bei einem Hamburger Online-Magazin gemütlich haben kann, behauptete, Zuckerbergs "Leute haben ihm genau aufgeschrieben, welche Knöpfe er bei den Europäern drücken muss". Als wäre der Mann nach seiner genialen Facebook-Idee vor allem durch unmündige Hilflosigkeit aufgefallen.

Der ehemalige belgische Premier Verhofstadt wollte von Zuckerberg wissen, ob er nicht ein "digitales Monster geschaffen hat, das unsere Demokratien und Gesellschaften zerstört". Dieses Monster, das Europäer zwingt, ihre neuen Gartenstühle und das Video des Junggesellinnenabschieds zu posten.

Die Linke-Abgeordnete Gabriele Zimmer forderte in einer Frage, es sei Zeit, bei Facebook den Stecker zu ziehen. Frau Zimmer konnte sich dabei als Innovatorin auf Augenhöhe fühlen. In dem Jahr, als sich Zuckerberg sein Netzwerk ausdachte, tüftelte Frau Zimmer als Redakteurin schließlich selbst an Überschriften für die Betriebszeitung des VEB Jagd- und Sportwaffenwerkes Suhl. Die haben dann auch fast eine Milliarde Menschen auf der Welt gelesen. Eben beinahe so viele, wie Facebook auf der ganzen Welt an Opfern hat.

