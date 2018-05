Lebensfreude kann man auch im Stillen genießen

Unserem Kolumnisten wird vorgeworfen, ein Miesepeter zu sein. Dabei freut sich Jörg Thadeusz manchmal still an seinen Mitmenschen.

Berlin. Ich bin ein freudloser Mensch. Glaubt unser Leser Herr Weinig aus Marienfelde. Anders kann er sich nicht erklären, warum ich mich über Misserfolge des FC Bayern München freue. Hat Herr Weinig vielleicht recht? Bin ich ein Miesepeter? Der Gesichtsverdunkelte, der selbst an einem schönen Ort der Welt neben dem köstlichsten Büfett in warmer Nacht sitzt und immer noch aus der Wäsche guckt, als hätte ihm seine Frau gerade gesagt, wer dieser Christian ist, bei dem sie nach dem Urlaub einziehen wird. Bin ich so biestig wie diejenigen, die selbst an heißesten Tagen das Klappfenster in der S-Bahn zuknallen, weil Atemluft so wichtig nun auch wieder nicht ist.

Zu meiner Verteidigung: Ich freue mich manchmal still an meinen Mitmenschen. Wie an dem Mann, der auch in der Kassenschlange stand. Er nutzte die Wartezeit, um seinem etwa zweijährigen Sohn zu erklären, warum er die bunten Mixgetränke meiden soll, wenn es so weit ist. Dabei ging er die einzelnen Alkopops im Kühlregal so sorgfältig durch, als wären es letztlich Meisterwerke.

Oder der Moment auf dem eigentlich fürchterlichen Radweg an der Bismarckstraße. An einer Ampel fragte mich der vor mir fahrende Herr, ob ich ihn überholen wolle. Ich verneinte und bat ihn, noch etwas hinter ihm herfahren zu dürfen. Was er mir mit einem schönen Lächeln gestattete.

Meine Königin war die junge Frau, die an der Ampel am Rathenauplatz neben meinem Auto zu stehen kam. Ihr Kleinwagen war wie eine Discokugel. Denn sie warf ihr Haar und ihren Oberkörper hin und her. Griff rhythmisch mit den Armen in der Luft nach einem Glück, das sie in diesem Moment ganz für sich hatte.

So werden Sie mich auch erleben, Herr Weinig aus Marienfelde. Flippend, rasend, tanzend. Sobald der Bundespräsident am 19. Mai den Spielern von Eintracht Frankfurt im Olympiastadion den DFB-Pokal überreicht. Nachdem die Herren vom Main den FC Bayern München bezwungen haben, werde ich vor lauter Lebensfreude nicht mehr zu halten sein.

