Gelobt sei die Kultur, in der Bauchfett angesehen ist!

Früher war das Prahlen unter Männern besser. Mitte der 90er-Jahre trafen sich in diesem Werbespot zwei Männer zufällig im Lokal und konfrontierten sich mit "Mein Haus, mein Auto, mein Boot". Gewonnen hat immer derjenige, der Kunde bei der Sparkasse war.

Heute hat selbst das allerfreundlichste Kreditinstitut nicht das, was Männer mittleren Alters zum Angeben brauchen. Nämlich das ganz bestimmte Weniger. Bauchfreiheit ist Statussymbol. Vor allem Fast-Fünfziger magern sich gegenseitig fertig. "In diesem Lebensalter sah ich zum ersten Mal den schwarzen Strich", erinnerte sich Joschka Fischer an seinen 50. Geburtstag vor 20 Jahren. Er reagierte damals auf das näher rückende Ende, indem er äußerlich seine Statur auf der Laufstrecke ließ. Fischer beschrieb in einem Buch, wie hart das war.

Heute tun alle so, als wäre ihnen der Ranzen einfach abgefallen. Also das, was dem Mann mit ansteigender Lebenszeit über dem Hosenbund wächst. In der ostafrikanischen Sprache Swahili ist es ein Kompliment "MZee" genannt zu werden. So heißt nur der ältere Mann, der es im Leben zu vielem und damit auch zu Jahresringen über dem Gürtel gebracht hat. Wunderbares Afrika!

Ein Kollege begrüßte mich mit "Na Dicker"

Bei uns verfluchen jakobinische Fanatiker des Clean-Eating vor allem den Männerbauch. Diabetes, Herzinfarkt, Gicht – es ist was los unter der Fettschürze. Nur eben nichts Gutes. Am Anfang dieser Woche traf ich einen Kollegen, der mich mit "Na Dicker" begrüßte. Das Oberhemd hatte in der Körpermitte Platz zum Flattern, und in seinem ausgezehrten Gesicht runzelte es fettfrei, wie bei einer Hochlandindianerin.

Die Frauen sind wieder mal klüger. Sie haben Blogs, Magazine und sogar Filme, in denen sie ihre Unvollkommenheit feiern. Oder welcher Mann durfte schon einmal in einem roten Frottee-Pyjama seinen Moppel-Blues herausschreien, wie Renée Zellweger in der Eröffnungsszene von "Bridget Jones"? Ob man wohl irgendwo fünf Kilo Bauchspeck gegen zwei Handbreit Orangenhaut tauschen kann?

Der Moderator Jörg Thadeusz schreibt jeden Sonnabend in der Berliner Morgenpost

