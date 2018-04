Warum jeder Baumarkt ein Ort der Hoffnung ist

Solange ich meinen Baumarkt nicht verlasse, ist die Welt ein guter Ort. Gleich vorne, in der Ausstellung vor den Kassen, sieht jeder, was deutsche Heimwerker mit ägyptischen Pharaonen gemeinsam haben: Sie hinterlassen der Welt Bauwerke. Bei den antiken Herrschern waren es ihre Grabmale, die Pyramiden.

In meinem Baumarkt lassen sich gemauerte Grills betrachten. Wer so was zu Hause zusammenmörtelt, kann sicher wissen, dass etwas bleibt, wenn er selber schon nicht mehr ist. Die Musik ist laut, aber der Sound gut, wie auf einer 80er-Party. Auch, wenn nur ganz selten einer der anderen Männer mit Latzhose steil geht und einfach mal durch die Sanitärabteilung groovt.

Mein Baumarkt steht politisch nicht links. In dieser Woche sprach die Kandidatin für den SPD-Parteivorsitz, Simone Lange, im Radio. Sie klang so sympathisch, als könnten wir gemeinsam in der Gartenabteilung auch den Spindelmäher ohne jeden Motor kaufen und ihr wäre dennoch vor keiner Wiese bange. Allerdings murmelte sie das sozialdemokratische Hilflosigkeits-Mantra, das schon so bei so vielen Wahlen – heimwerkerisch gesprochen – das Bohrloch an der falschen Stelle war.

Die Baumarkt-Botschaft: Du kannst es!

Zusammengefasst sagte Frau Lange: Viele Menschen sind so arm dran, dass nur die SPD ihnen mit noch viel mehr Steuergeld aus der Patsche helfen kann. Die Baumarktbotschaft ist das Gegenteil dieses Gejammers: Du kannst es und du schaffst es. Mit unserer Unterstützung kann fast nichts mehr schiefgehen.

Nun bin ich selbst ungeschickt und kann von daher andere Dilettanten gut erkennen, die sich ihrem sozialpädagogischen Studium zum Trotz, eine Motorsäge kaufen, mit der sich der gesamte Grunewald roden ließe. Der Baumarkt ist eben mehr als nur gigantischer Einzelhandel. Beinahe schon ein Andachtsraum, wo sich diejenigen treffen, die sich zutrauen, über sich selbst hinauszuwachsen. In einem Land, in dem Zaudern mittlerweile eine Tugend ist, wird damit jeder Baumarkt zu einem Ort der Hoffnung.