Manchmal muss man sich einfach von der Vergangenheit lösen

Viele von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, haben das Foto über dieser Kolumne kritisiert. Ein Einhorn mit slawischem Namen. Denn den Mann mit dieser Vollhaarigkeit gibt es gar nicht mehr, schrieben Sie.

Sie haben recht. Nicht nur das. Der Neid auf die eng sitzenden Anzüge des sehr schlanken Heiko Maas hat mich vor wenigen Wochen zu einer eifersüchtigen Attacke getrieben. Nur seiner Attraktivität habe er den Posten als Germany's next Außenminister zu verdanken, war ich mir sicher. Das bin ich jetzt nicht mehr.

Heiko Maas' Besuch in Israel hatte Grazie. Als er erklärte, er sei aus Entsetzen über Auschwitz in die Politik gegangen, fand ich ihn komplett überzeugend. Was für ein Kontrast zu Sigmar Gabriel. Der auch bei heiklen Auslandsbesuchen vorfuhr wie seinerzeit der Dorf-Macker mit der Melodiehupe vor der Eisdiele. Es macht auch den Eindruck, als hätte Heiko Maas schon jetzt ein besseres Distanzgefühl als sein Vorgänger. Denn der hat sich gemeinsam mit dem Oligarchen Gerhard Schröder und dem Autokraten Wladimir Putin zum Abendessen gesetzt, als wäre ein Treffen unter Angebern bereits hohe Diplomatie. Als Justizminister fand ich Heiko Maas nicht überzeugend. Aber das war gestern.

Diether Dehm und der Modergeruch von einst

Im Deutschen Bundestag gibt es zu viele Gestalten, die der Modergeruch einer schaurigen Vergangenheit umgibt. Wie den Bundestagsabgeordneten der Linkspartei Diether Dehm. Der lebt in dem Teil von "Früher", der zum Glück vorbei ist. Früher bezahlte die Stasi dem Wessi Dehm Geld, damit er beispielsweise Wolf Biermann verpetzte. Jetzt hat es der in die Jahre gekommene Amok-Dieter noch einmal mit einer ekelhaften Beleidigung von Heiko Maas probiert. Eine Botschaft des Unfriedens am Rande eines Ostermarschs. Wenn Vergangenheit einfach vergehen darf, nimmt sie dabei auch Gestalten wie diesen Dehm mit in die Vergessenheit. Auch deswegen habe ich mir vorgenommen, hier in Ihrer Zeitung sehr bald in der fotografischen Gegenwart anzukommen.

