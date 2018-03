Wer nicht wissen will, kann fühlen

Berlin. Für alles, was öffentlich aufscheint, gibt es zum Glück eine Schublade. In der Kiste, die mit "Voll Rebell" beschriftet ist, war bis kürzlich der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert aufbewahrt. Der hatte in der SPD eine Art Französische Revolution angezettelt. Sobald ein Fußballspieler auspacken sollte, dass er nach der Karriere als Transperson weiterleben möchte, wird er unter "Voll mutig" sortiert. Leider haben wir in dieser Woche jemanden verloren, der unter "Voll klug" gelistet war. Nach Stephen Hawkings Tod muss der WDR-Wissenschaftsmann Ranga Yogeshwar in dieser Schublade erst einmal alleine sein.

Das Erinnern an Hawking in vielen Nachrufen könnte aber auch die Frage aufwerfen: Gehören wir als Öffentlichkeit eigentlich in die riesengroße Kiste, auf der "Voll neugierig" steht? Denn was wussten wir denn über Stephen Hawking? Er saß im Rollstuhl und konnte nur mithilfe eines Sprachcomputers reden. Aber wer weiß, was die "Hawking-Strahlung" ist? Und vor allem: Wer möchte mehr darüber erfahren?

Wir sind angeblich eine Wissensgesellschaft und haben tatsächlich Zugang zu mehr Informationen als jede Generation vor uns. Trotzdem meinen wir lieber, als zu wissen. Warum Sendezeit mit Wissenschaft verdödeln, wenn wir doch lieber noch einmal bei Plasberg etwas über Flüchtlinge fühlen können. In Berlin forschen Neurophysiker daran, wie sich gelähmte Menschen mithilfe eines Chips wieder bewegen können, und sie sind damit ganz schön weit.

In Berlin sitzen international vernetzte Wissenschaftler, die zu künstlicher Intelligenz viel Profunderes sagen können, als nur affektartig "O Gott Pflegeroboter, alles ganz schlimm" zu rufen. In Golm bei Potsdam gibt es Chemiker, die womöglich wissen, wie zigtausend Menschen gegen Malaria zu impfen wären. Kennen Sie einen von denen? Zum Glück sagt uns der Name Oskar Lafontaine was. Der war endlich wieder mal im Fernsehen. Hat schließlich auch Physik studiert und wohnt in der Schublade "Voll gerecht".

anbei finden Sie ein Foto von Jörg Thadeusz , dass Sie unter Angabe des Credits (Jenny Sieboldt) gerne verwenden können.

Foto: Jenny Sieboldt

Mehr von Jörg Thadeusz:

Noch kein Gold für fabelhaft glatt gebügelte Hemden

Die Pöbler von der AfD sind arme Schweine

Bei Olympia geht es um mehr als böses Russen-Pipi

Es gibt ein Leben ohne Facebook