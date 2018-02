Die Pöbler von der AfD sind arme Schweine

Berlin. Ich verstehe, warum Menschen in Deutschland AfD wählen. Einen vernünftigen Grund gibt es nach wie vor nicht. Denn den Klimawandel verlangsamt niemand, der das gesamte Phänomen bestreitet. "Germany first" als außenpolitische Maxime ist bereits in Kraft. Nur eben so in internationale Organisationen eingebettet, dass eine Handelsnation überall und mit allen handeln kann.

Jörg Thadeusz

Foto: Jenny Sieboldt

Zu einem überzeugenden Rentenkonzept sind die Damen und Herren rechts außen noch nicht gekommen. Die bisherige Erklärung: Wer AfD wählt, der denkt nicht politisch. Sondern er fühlt. In ihm oder ihr pockert Benachteiligung. Ein Unterdrückungsempfinden. Ich ahne aber noch ein anderes Motiv für eine AfD-Stimme: Mitgefühl. Es gibt wahrscheinlich Wähler, die sich vorstellen, wie schlimm es ist, sich als rechtsextremer Hetzer durchschlagen zu müssen. Wie am Mittwoch dieser Woche. In Südkorea schreiben deutsche Olympioniken ein goldenes Wintermärchen. Airbus gibt einen verdreifachten Gewinn bekannt. Der Schmierstoff-Hersteller Liqui Moly aus Ulm zahlt jedem Mitarbeiter 11.000 Euro Prämie.

Wer möchte in einer solchen Lage mit André Poggenburg tauschen? Der musste am Aschermittwoch als AfD-Vertreter in Sachsen-Anhalt für schlechte Laune sorgen. Ihm fiel nur das Wiegeln gegen türkischstämmige Deutsche ein. Er weiß natürlich, dass jeder anständige Einwanderer in diesem modernen Deutschland kulturell, kaufmännisch und menschlich viel mehr gebraucht wird als Poggenburg selbst. Dieser André, der seine eigene Firma bis zum Offenbarungseid vor die Pumpe setzte.

Oder Björn Höcke. Was sollte der denn machen, wenn ihn eine Rotte von Opa Hoppenstedts in der sächsischen Schweiz nicht als Nazi-Hero feiern würde? Wieder Lehrer werden? Ein schönes Lied, eine kluge Erfindung oder wenigstens ein schmissiger Auftritt bei "Let's dance" sind dieser Tröte leider nicht zuzutrauen. Keine Frage: Die Pöbler der AfD sind arme Schweine. Aber gegen sie zu stimmen, hilft ihnen letztlich mehr, als sie aus lauter Mitleid zu wählen.

