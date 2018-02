Es gibt ein Leben ohne Facebook

Ich habe im vergangenen Jahr die erste erfolgreiche Nulldiät meines Lebens begonnen. Null Stunden Facebook. Es war so leicht. Kein Vergleich mit körperlichen Abmagerungskuren, bei denen ich schon glaubte, durch Schnitzelverzicht ungut zu halluzinieren.

Die Sache mit Facebook war wie ein One-Night-Stand. Ich konnte mich Tage später an nichts mehr erinnern. Vieles am Rummachen in diesem Netzwerk ähnelt der erotischen Eskapade. Es ist peinlich. Wenn Männer, die ich bisher für echte Herren hielt, einer Facebook-Bekannten glitschig zu einem verwackelten Halbnackt-Foto gratulierten. Facebook funktioniert am besten angetrunken. Wenn neben mir das Weinglas stand, erschienen mir meine Kommentare durchweg brillant. Ich sang bei Musikvideos mit, die zwar schon 763 User immer wieder gepostet hatten. Aber Plattform-Originalität hat schon dem Namen nach keine Tiefe.

Politisch gab es nichts als Ärger. Veganern, Tierversuchsgegnern und Autoabschaffern liegt das Bekennervideo generell näher als der weitschweifig geflogene Diskurs. Von Marc Zuckerberg fühlen sich deswegen viele Angehörige der zeitgeistigen Religionen zu "Mullahbook" eingeladen. Was der Sache auch nicht half: Ich hielt mit verkrampften Aufsätzen dagegen, die sich so wichtig nahmen, als müssten sie in Kürze an eine namhafte Kirchentür genagelt werden. Bei Schulz-Spott hörte bei Sozialdemokraten im vergangenen Frühjahr noch jeder Spaß auf. Eine Frau postete, sie würde jedes ihrer zukünftigen Kinder Martin Schulz nennen. Gleichgültig, ob Mädchen oder Junge. Meinen missmutigen Kommentar beantwortete sie mit dem Hinweis, sie würde bei Facebook generell keine politischen Diskussionen führen.

Ich kam zu dem Schluss, dass es reicht, wenn ich den Leuten auf die Nerven gehe, die ich bereits kenne. Sollte mir nach einer Botschaft zumute sein, schicke ich eine Postkarte. Die, die ich meine Freunde nenne, kriegen von mir immer mehr Zustimmung als nur einen gereckten Daumen.

Mehr von Jörg Thadeusz

Sonnen sind da, wo man sie am wenigsten vermutet

Bei Donald Trump verliert sich Maybrit Illner im Klein-Klein

In der Deutschen Politik regieren die Gefühle