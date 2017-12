Kandidieren Sie, wenn Sie es besser können als Politiker

Mich hat ein Buch angeschrien. In einer Buchhandlung in Washington D. C. "Kandidiere für etwas". Na klar, dachte ich. Immer müssen Amerikaner alles für machbar halten. Selbst die Reparatur ihres politischen Systems, das in der Gestalt des amtierenden Präsidenten beweist, wie kaputt es ist.

Die Autorin von "Kandidiere für etwas" heißt Amanda Litman. Noch keine 30 Jahre alt. Hat aber als hochrangige Helferin von Hillary Clinton schon eine große Wahl schlimm verloren. Während sich Amanda der Schwermut hingab, rief eine Freundin an. Sie habe die Nase voll von den schlimmen Schulen in Chicago. Deswegen würde sie jetzt für ein Amt kandidieren. Wer kann mir dabei helfen, fragte sie die kampagnenerfahrene Amanda.

Die musste erst einmal mit den Achseln zucken. Ehe sie den Weg aus dem Jammertal vor sich sah. Sie begründete das Netzwerk "Kandidiere für etwas". Sammelt Geld und unterstützt damit vor allem Leute, die die Regelung der Angelegenheiten des Gemeinwesens nicht anderen überlassen wollen. So definiert sich "Politik".

Wir meckern immer, aber gibt es nicht vielleicht eine Alternative?

Sie und ich, warum wollen wir eigentlich unser Gemeinwesen nicht mitregeln? Oder ist es schon politisches Lebenszeichen genug, wenn wir zu einer Kleinkunstveranstaltung gehen, wo dann ein Besserwisser GroKo-Witzchen erzählt?

Sind diejenigen, die wir in der "Tagesschau" sehen, viel besser als wir? Wenn Sie das wirklich glauben, dann können Sie die "Bätschi"-Parteitagsrede von Andrea Nahles nicht erlitten haben. Zu jung zählt nicht, denn der österreichische Bundeskanzler ist 31. Zu alt ist auch kein Argument. 16,1 Millionen Deutsche haben zugeguckt, wie sich Frau Merkel und Herr Schulz im "Kanzlerduell" begegneten, als sei so was mit über 60 auch nicht mehr alles so leicht.

Wir meckern alle gemeinsam sehr ausführlich. Gibt es womöglich eine Alternative? Antritt statt Arschtritt? Suchen Sie sich einen Termin, der schön entfernt klingt. Ein Beispiel: 2018 kandidiere ich für etwas.

